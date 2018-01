22-letni Hrvat zaradi lažnega preplaha na mejnem prehodu Dragonja v priporu

Hrvata, zaradi katerega je v četrtek na mejnem prehodu Dragonja nastal lažen bombni preplah in je bil zato prehod več ur zaprt, so po poročanju medijev v soboto s kazensko ovadbo pripeljali k dežurni preiskovalni sodnici koprskega sodišča, ki je zanj odredila pripor.

Zaradi Hrvata je v četrtek dopoldne za tri ure povsem obstal promet na mejnem prehodu Dragonja. Policisti so namreč pod njegovim sedežem v avtobusu našli črn usnjeni pas z valjastimi zvitki, za katerega se je nato izkazalo, da ne gre za eksploziv.

Zaradi suma, da bi lahko šlo za eksplozivno napravo, je policist predmet ustrezno zavaroval, Hrvatu pa je policija zaradi suma storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva odvzela prostost. 22-letnik se sicer ni upiral in je sodeloval v postopku.

Obenem so zaradi zagotavljanja varnosti mejni prehod zaprli za ves promet in evakuirali vse zaposlene.

Na Dragonjo so prišli tudi pripadniki oddelka za protibombno zaščito specialne enote policije, ki pa so s strokovnim pregledom ugotovili, da ne gre za nevarno sredstvo. Okoli pasu so bile namreč ovite prazne pločevinke.

Pri pregledu prtljage so 22-letniku zasegli še daljši kovinski nož in nekatere druge predmete.