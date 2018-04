Na prijateljev predlog se je Nik preselil na Portugalsko

Nik Bradač je 24-letni Ljubljančan, ki magistrski študij kmetijstvo - zootehnika opravlja na biotehniški fakulteti. Za pol leta je svoje okolje zamenjal in se preselil na Portugalsko. "Želim se zaposliti v kmetijskem sektorju in prispevati k izboljšanju kmetijstva v Sloveniji," opisuje svoje ambicije.

Nik se je že od mladih nog navduševal nad latinokulturo, zato si je od nekdaj želel živeti v Španiji. Na biotehniški fakulteti se mu je ponudila priložnost študija na Portugalskem: "Svojo destinacijo sem zato malenkost spremenil." K odločitvi sta zagotovo pripomogla tudi veliko "toplejše in bolj prijetno podnebje", še pove.

Pred izmenjavo ni bil še nikoli na Portugalskem, "zato je celotna izmenjava dodatno nova in zanimiva izkušnja".

"Brez modernih družbenih omrežij bi bila izmenjava težja"

Pred izmenjavo Slovenije ni še nikoli zapustil za več kot teden ali dva: "To je vsekakor nov izziv, za katerega nisem vedel, kako se bo izšel." Na začetku je imel veliko dela s prilagajanjem na nov tempo in način življenja: "Za razmišljanje o domu in domačih nisem imel veliko priložnosti."

"Ko sem doma povedal, da se nameravam odpraviti v tujino za več mesecev, je bilo sprva nekaj presenečenja, ampak so me tako prijatelji kot družina podprli," veselo pove Nik in doda, da nam danes dostop do modernih družbenih omrežij, kot sta Facebook in Instagram, ter programov, kot je Skype, daje občutek, da nismo na drugi strani Evrope, ampak na drugi strani mesta: "Mislim, da bi bila izmenjava brez vseh teh stvari vsekakor veliko bolj težavna."

Foto: osebni arhiv

"Če si upaš od doma, občutiš, kako velik in raznolik je svet"

24-letnik ima od nekdaj rad potovanja in odkrivanje življenja zunaj doma: "Če si le upaš od doma, si razširiš obzorja in resnično občutiš, kako velik in raznolik je svet."

V zadnjih letih je tako razmišljanje za Nika postalo način življenja, kar mu je prineslo nešteto nepozabnih spominov in prijatelje iz vse Evrope.

"Spremljanje mesečnih stroškov z Excelom pomaga"

Življenje v Lizboni je, kot pravi Ljubljančan, po cenah precej primerljivo z Ljubljano. Ker z denarjem pametno ravna in sledi svojim mesečnim stroškom, nima večjih težav zaradi bivanja tam. Porabo denarja spremlja prek Excelove tabele: "To je bil prijateljev nasvet, ki se je izkazal za odlično odločitev."

Foto: osebni arhiv

Pred izmenjavo je Nik opravil dva krajša jezikovna tečaja, na fakulteti, kjer študira zdaj, pa organizirajo dodatne jezikovne tečaje za vse Erasmusove študente. Čeprav je uradni jezik portugalščina, je zaradi množice turistov in priseljencev tudi znanje angleščine zelo pogosto. "Komunikacija mi tako ne povzroča posebnih težav," je še povedal Nik.

"Jezik je večinoma podoben španskemu, ki sem se ga učil že prej," pravi Nik in dodaja, da si marsikatero stvar lahko pomagaš prevesti tudi z znanjem angleščine, saj je nekaj besed zelo podobnih. "Jezik res ni pretirana ovira," dodaja.

"Ni bolj prijetnih ljudi"

Poleg tega Slovenec domačine opisuje kot zelo odprte in prijazne ter vedno pripravljene priskočiti na pomoč: "Včasih so kar pretirano vljudni." Opazil je tudi, da so lahko, dokler te ne spoznajo, rahlo zadržani, "ko pa se te navadijo in te sprejmejo medse, ni bolj prijetnih ljudi".

V Slovenijo se bo vrnil julija, ali za stalno, pa še ni prepričan. "Življenje v tujini bi priporočil vsakemu, saj mislim, da je to enkratna in pomembna izkušnja. Pokaže nam, da je svet veliko večji, kot si mogoče mislimo," sklene Nik.

