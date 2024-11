Studenac odstopil od že začetega zbiranja svežega kapitala z IPO

Predsednik uprave Studenca Michal Senczuk je po poročanju hrvaškega poslovnega portala Lider pojasnil, da so odločitev o ustavitvi postopka javne prodaje delnic sprejeli zaradi zahtevnih razmer na kapitalskem trgu.

Izpostavil pa je, da so hrvaški, poljski in mednarodnimi vlagatelji na številnih pogovorih in sestankih pokazali resno zanimanje za poslovni model Studenca in da v podjetju še naprej trdno stojijo za svojo strategijo in razvojno usmeritvijo. Z IPO so želeli med drugim financirati širitev poslovanja, tudi s prevzemi.

Senczuk je povedal, da načrtujejo nadaljnjo organsko rast Studenca oz. odpiranje novih trgovin, pa tudi dosedanjo strategijo konsolidiranja trga s prevzemi drugih družb na Hrvaškem in v Sloveniji.

"Mogoče je, da se bomo v prihodnosti v trenutku ugodnih tržnih razmer vrnili k načrtom začetne javne ponudbe in uvrstitvi delnic Studenca na borzo," je še dejal.

V sedmih dneh bodo vrnili vplačila za delnice

Vplačila za ponujene delnice bodo vrnili najkasneje v sedmih dneh od odpovedi prodaje. Vstop na zagrebško in varšavsko borzo je Studenac sicer načrtoval za 10. december.

Družba Studenac je najhitreje rastoča maloprodajna veriga na Hrvaškem po številu trgovin. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 v Omišu pri Splitu, od leta 2018, ko so pristali v lasti Enterprise Investors in začeli temeljito poslovno preobrazbo, pa so potrojili število svojih trgovin na hrvaškem trgu tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig.

Konec lanskega leta so imeli 1.265 trgovin, medtem ko jih je imel Konzum 618. Trenutno ima Studenac več kot 1.300 trgovin in okoli 6.500 zaposlenih. Septembra so prevzeli tudi šentjursko trgovsko verigo Kea, nekateri so jih omenjali tudi kot kandidata za nakup Engrotuša, potem ko je od prevzema pred dnevi odstopila skupine Fortenova, lastnica Mercatorja.