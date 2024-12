Kriptovalute ustvarjajo rekordne dobičke. Cena Bitcoina proti 200 tisoč dolarjem že v 2025.

Kriptovalute so vsak dan dražje. Ustvarjajo se že veliki dobički. "Začetniki, začnite varno in pravilno," opozarja Martin Korošec, avtor prvega priročnika o kriptovalutah v Sloveniji. Zato organizira nov izobraževalni webinar s praktično in takoj uporabno vsebino.

Da ga ne zamudite, se brezplačno prijavite TUKAJ .

Število mest na webinarju je omejeno, med drugim pa boste izvedeli:

Katere večje in varnejše kriptovalute lahko celo desetkratno zrastejo?

zrastejo? Katere kriptovalute imajo lahko največ koristi od dviga Bitcoina?

Bitcoina? Kateri so lahko novi Bitcoini? Dva ključna faktorja.

Dva ključna faktorja. Pravi čas: kdaj bodo pričele s stokratnimi potenciali male kriptovalute?

bodo pričele male kriptovalute? Kaj prinaša faza "parabolično" in kateri znaki nakazujejo začetek?

nakazujejo začetek? Kateri so indikatorji, do kdaj bo trajala rast, da lahko pravi čas izstopite?

Za aktualne in takoj uporabne informacije se prijavite TUKAJ.

"Cena kriptovalut: v trendu gor. Dejavniki so se uskladili za nov, zadnji velik val rasti v tem štiriletnem ciklu," pravi Martin Korošec, ki že od leta 2017 vodi delavnico kriptovalute za začetnike.

"Podobno je bilo v tem času lani in predlani. Ljudje, ki so se takrat udeležili mojega brezplačnega webinarja, so še lahko ulovili velike desetkratne rasti, ki so trajale izjemnih šest mesecev. To je zadnja priložnost za začetnike. Vsak dan je lahko dražje. Zato organiziram povsem nov izobraževalni webinar – in to brezplačno.

Posnetka ali ponovitve ne bo, ker je vsebina webinarja sveža in takoj uporabna. Za aktualne in takoj uporabne informacije se Prijavite TUKAJ . , ker je vsebina webinarja sveža in takoj uporabna.

Foto: arhiv Martin Korošec

Ekskluzivno kriptodarilo za udeležence webinarja

Vsi udeleženci boste prejeli tudi dragoceno DARILO: IME enega najbolj kakovostnih kriptoprojektov, ki lahko preseneti vse. Kakovost tega projekta je izjemna. Ker že ima pogodbe z največjimi podjetji na svetu, je v veliki prednosti pred preostalimi kriptoprojekti.

Ime tega projekta in kaj delajo, boste izvedeli povsem brezplačno. Darilo je namenjeno le udeležencem webinarja. Gre za varen projekt, ki pa ima potencial nekajkratne rasti (ne, ni Bitcoin, Ethereum ali Solana). Posnetka webinarja ni. Število mest je žal omejeno.

Prijavite se zdaj , da ga ne zamudite.

Kriptovalute za začetnike 2025. Praktični priročnik, knjiga s primeri in navodili. Foto: Martin Korošec

Kriptovalute za začetnike. Praktični priročnik na jasnih primerih. Dragi začetniki in začetnice.

Ta priročnik je napisan za vas.

Da lahko začnete varno, pravilno in preprosto.

in preprosto. Kateri projekti , kako in kje jih kupiti?

, kako in kje jih kupiti? Kje je najvarneje , kdaj bodo rasti?

, kdaj bodo rasti? Vsi odgovori, praktična navodila in primeri na enem mestu.

in primeri na enem mestu. Več kot dva tisoč ljudem sem pomagal na svojih delavnicah v zadnjih sedmih letih.

V enem preprostem priročniku dobite znanje iz vsakodnevne prakse.

Zavedajte se, da je brez znanja iz prakse v kriptovalutah skoraj nemogoče biti uspešen.

Izkoristite zadnji veliki val rasti, preden bo prepozno. Začnite pravilno.

Feniks, kriptovalute za začetnike. Več o vsebini priročnika izveste tukaj.

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Cena kriptovalut: zadnji veliki val rasti v tem štiriletnem ciklu

Kriptovalute so pripravljene na novi, zadnji veliki val rasti, pravi Martin Korošec, ki je že lani in predlani v članku na naši spletni strani pravilno predvideval mesece rasti z začetkom v oktobru. Nato so kriptovalute nenehno rasle kar šest mesecev.

Zdaj je Martin pripravil nove informacije za letos. Dejavnikov, ki to statistično potrjujejo, je več. Čas za zamudnike in začetnike se izteka.

Ključni dejavniki se poravnavajo tako, da bi se lahko v prihodnjih tednih ustvarile večje rasti kot vse leto prej. Zdaj je pomembno biti hiter ter obenem natančen in previden, da nam ta priložnost ne spolzi iz rok. Še posebej začetniki se morajo zavedati, da je nujno pridobiti znanje, še preden dajo v kriptovalute prvi evro. Brez znanja iz prakse je uspeh skoraj nemogoč.

Zakaj se je vredno udeležiti webinarja, ki ga pripravi Martin Korošec?

Eden od udeležencev webinarja mu je sporočil po e-pošti: "Z dva tisoč na dvajset tisoč evrov. Martin, tisočkrat hvala! Bojan."

Seveda je Bojan le eden od udeležencev webinarja, ki je Martinu dovolil, da lahko njegov primer uporabi v medijih. Kaj je bil ključni razlog za tak uspeh? Zaradi spremljanja Martinovih webinarjev je bil na tekočem s trendi in mu je uspelo ujeti odlične projekte po zelo nizkih cenah, še pred rastjo.

Cena bitcoina

Cena bitcoina je že dosegla 73.600 dolarjev. S tem se odpira pot do novih rekordov po pričakovanjih analitikov v smeri 75-90-120 tisoč dolarjev v prihodnjih tednih in mesecih.

Najnovejše informacije dobite na najnovejšem webinarju z brezplačno prijavo TUKAJ.

*Vsebina članka ni predmet finančnega svetovanja, niti ni priporočilo za nakup ali prodajo kriptovalut. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov in plemenitih kovin je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali z izobraževalnimi nameni. Martin Korošec ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmete odločitve o investiranju, o tem predhodno samostojno izobrazite ter posvetujete s svetovalcem z ustrezno licenco.