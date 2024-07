Kočevski Marumi mora zmanjšati hrup in izvesti meritve emisij v zrak

Nekatere prebivalce naselja Trate v Kočevju že dlje časa motita hrup in prah, ki prihajata iz bližnjega obrata za izdelavo lesnih peletov podjetja Marumi v industrijski coni Lik. Zato so podali že več prijav na inšpektorat za okolje, izvajajo tudi pritisk na občino, naj nekaj ukrene. A se do zdaj, kot je za STA povedala predstavnica civilne iniciative Borci za Trato Karmen Arko, ni spremenilo veliko.

Kljub vsemu se nekaj premika. Februarja je namreč inšpektorat za okolje podjetju naložil, da mora v 45 dneh od vročitve odločbe izvesti zakonsko določene prve meritve hrupa v okolju za napravo za proizvodnjo peletov in skladišče za lesno biomaso. Podjetje je meritve izvedlo, te pa so pokazale, da hrup presega mejne vrednosti v večernem in nočnem času, ne pa tudi v dnevnem.

Do 3. septembra

Inšpektorat je zato podjetju naložil ukrepe, s katerimi mora zmanjšati hrup na še dovoljeno mejo, kar mora sicer narediti do 28. julija. Nato mora podjetje v 30 dneh naročiti nove meritve, ki bodo pokazale uspešnost izvedenih ukrepov.

Maja je inšpektorat podjetju tudi naložil, da mora do 3. septembra izvesti zakonsko določene prve meritve izpustov emisij, in sicer na treh izpustih odpadnih plinov iz ventilatorjev ob sušilnici materiala in izpustu iz ciklona na začetku proizvodne linije peletov. Iz tega naj bi v zrak prihajalo največ prahu, ki nastaja ob mletju hlodov za pelete.

Eden od dveh lastnikov in direktorjev podjetja Marko Kos (drugi lastnik in direktor je nekdanji šentrupertski župan Rupert Gole) je za STA zagotovil, da bo podjetje vse ukrepe, ki jim jih je naložil inšpektorat, izvedlo v za to določenem roku. Kar nekaj ukrepov za zmanjšanje hrupa so po njegovih besedah sicer že izvedli in se tako povsem približali zakonsko določeni meji. Zato verjame, da se bodo do konca julija, ko poteče rok, z jakostjo hrupa spustili pod za to določeno mejo.

Nekateri v civilni iniciativi pa medtem ne verjamejo, da bo kdaj zares bolje. Po besedah Arko že razmišljajo, da bi hiše, te so od obrata oddaljene nekaj več kot sto metrov, prodali in se preselili drugam. O tem razmišlja tudi sama. Jezna je na občino, ker je pri prostorskem načrtovanju dovolila, da se industrijska cona preveč približa strnjenemu naselju.

Občina nima pooblastil, da ...

Na kočevski občini so medtem nekaj časa razmišljali, da bi podjetju pomagali, da bi svojo najbolj motečo proizvodnjo preselilo na drugo lokacijo, a so aktivnosti v zvezi s tem opustili. "Podjetje se je dogovorilo, da večino materiala za proizvodnjo pripelje na sedež podjetja že v mleti obliki, zato potreb po novi lokaciji več ni," so za STA sredi maja odgovorili na občini. Navedli so še, da je podjetje v preteklih dveh mesecih na lokaciji mlelo le dvakrat za krajši čas, največ po eno uro, pa še to zato, ker je prišlo do motenj v dobavni verigi.

Zapisali so še, da občina nima pooblastil, "da zapira podjetja, kot bi se to rado pokazalo pri nekaterih deležnikih, in tudi nima zakonskih podlag, da kaznuje podjetja zaradi morebitnih kršitev". "Kljub temu delamo vse in sodelujemo z vsemi vpletenimi, da bi našli ustrezne rešitve," so zapisali.