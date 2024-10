V evrskem območju oziroma EU se je v mesečni primerjavi proizvodnja dobrin za vmesno porabo zmanjšala za 0,3 oziroma 0,2 odstotka. Proizvodnja investicijskega blaga se je medtem povečala za 3,7 oziroma 3,6 odstotka, trajnih potrošnih dobrin za 1,7 oziroma 1,4 odstotka, energije za 0,4 oziroma 0,2 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin pa za 0,2 odstotka, medtem ko se je ta v EU znižala za 0,4 odstotka.

Med članicami, za katere je Eurostat imel podatke, se je industrijska proizvodnja na mesečni ravni najbolj povečala na Irskem (+4,5 odstotka) ter v Nemčiji in Litvi. Najbolj se je zmanjšala v Luksemburgu (–9,2 odstotka) ter na Hrvaškem in Danskem. V Sloveniji se je povečala za 0,3 odstotka.

Slovenija z eno največjih rasti

V medletni primerjavi se je v evrskem območju oziroma EU proizvodnja dobrin za vmesno porabo zmanjšala za 2,7 oziroma 2,4 odstotka, trajnih potrošnih dobrin pa za 4,8 oziroma 3,9 odstotka. Proizvodnja investicijskega blaga se je medtem v obeh zvišala za 0,2 odstotka, energije za 2,6 oziroma 2,2 odstotka, netrajnih potrošnih dobrin pa za 2,0 oziroma 3,1 odstotka.

Največjo rast so imele avgusta v medletni primerjavi Irska (+15,8 odstotka), Danska in Slovenija (+7,2 odstotka). Največji padec pa so v tej primerjavi zabeležili v Luksemburgu (–11,7 odstotka) ter Estoniji in Madžarski.

Eurostat je ob tem popravil podatke za julij. Obseg industrijske proizvodnje se je v območju evra na mesečni ravni zmanjšal za 0,5 odstotka (in ne 0,3 odstotka), v EU pa za 0,3 odstotka (in ne za 0,1 odstotka).