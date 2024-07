Svet se spreminja in razvija z bliskovito hitrostjo, a lepota svežega rezanega cvetja, ki riše nasmehe na obraze in prinaša toplino v domove, ostaja nespremenjena. Pri podjetju Contrast d.o.o. se tega zavedamo že več kot 30 let. S široko izbiro vrhunskega rezanega cvetja in čudovitih lončnic skrbimo, da vas cvetje pri vašem lokalnem cvetličarju vedno znova očara in prinaša svežino v vaš vsakdan. V spodnjem članku razkrivamo najbolj priljubljene zelene rastline leta 2023, kako izbrati lončnico in še mnogo več.

Preobrazba delovnih prostorov v zelene oaze

Foto: Contrast d.o.o. Zelene rastline so na delovnih mestih še posebej dragocene, saj prispevajo k boljšemu vzdušju, povečujejo produktivnost in zmanjšujejo stres. V letu 2023 so nekatere rastline postale izjemno priljubljene tako v domovih kot tudi v pisarnah, saj prinašajo svežino, sproščenost in prijeten ambient v vsak prostor. Ljudje se vse pogosteje odločajo za zelene rastline, ker so trajne in napolnijo prostor s posebno energijo. Tukaj je pet najbolj priljubljenih rastlin leta 2023:

Strelitzia Nicolai s svojimi velikimi, dramatičnimi listi in eksotičnim videzom očara še največjega nepoznavalca rastlin. Ta impresivna rastlina lahko zraste do več metrov visoko, kar jo naredi odlično izbiro za prostorne sobe in pisarne. Njeni listi so temno zeleni in oblikovani kot pahljača, kar dodaja pridih tropske elegance in v prostor vnaša občutek sproščenosti in umirjenosti.

Monstera Deliciosa, pogosto imenovana tudi švicarski sirar ali filodendron, je priljubljena zaradi svojih velikih, razrezanih listov, ki ustvarjajo dramatičen vizualni učinek. Ta rastlina je enostavna za nego in lahko uspeva v različnih svetlobnih pogojih, kar jo naredi idealno izbiro tudi za najbolj zaposlene. Njena edinstvena struktura listov dodaja dinamičnost in zanimivost vsakemu prostoru.

Ficus Lyrata, znan tudi kot figovec z violinskimi listi, je zaradi svojih velikih, svetlo zelenih listov postal ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin. Ta rastlina je popolna za zapolnitev praznega kotička v dnevni sobi ali pisarni, saj zraste v visoko in elegantno drevo. Ficus Lyrata potrebuje svetlo, posredno svetlobo in redno zalivanje, da ostane zdrav in lep.

Dracena je ena najbolj priljubljenih in prilagodljivih sobnih rastlin, znana po svojih dolgih, ozkih listih, ki so pogosto obarvani v različne odtenke zelene. Dracena je tudi znana po svojih zmožnostih izboljšanja kakovosti zraka, saj absorbira škodljive snovi iz okolja.

Aglaonema, znana tudi kot kitajski zimzelen, je ena najbolj priljubljenih sobnih rastlin zaradi svojih čudovitih, pisanih listov in enostavne nege. Ta rastlina je izjemno prilagodljiva in lahko uspeva v različnih svetlobnih pogojih, kar jo naredi idealno tako za domove kot tudi za pisarne.

Izbira popolne lončnice: Zeleni dragulji za vaš dom

Foto: Contrast d.o.o. Lončnice so več kot le dekoracija – so živa bitja, ki prinašajo svežino, živahnost in toplino v vsak prostor. Izbira prave lončnice za vaš dom ali pisarno je ključnega pomena za ustvarjanje prijetnega in harmoničnega okolja. Tukaj je nekaj nasvetov, kako izbrati popolno lončnico za vaše potrebe:

Ocenite svetlobne pogoje: Preden izberete lončnico, ocenite svetlobne pogoje v prostoru, kjer bo rastlina postavljena. Nekatere rastline potrebujejo veliko neposredne sončne svetlobe (npr. fikus), medtem ko druge uspevajo v senčnih ali polsenčnih pogojih (npr. praprot). Prepričajte se, da boste izbrali rastlino, ki ustreza svetlobnim razmeram v vašem prostoru.

Upoštevajte zahtevnost nege: Pri izbiri lončnice vedno upoštevajte čas, ki ste ga pripravljeni nameniti negi in znanje, ki ga že imate. Rastlini, kot sta zamija (Zamioculcas zamiifolia) in Sansevieria, sta na primer odlična izbira za začetnike. Bolj zahtevni lončnici sta pri nas izjemno priljubljena orhideja in bonsaj.

Preverite prostor, ki je na voljo: Velikost in oblika prostora, kjer bo lončnica postavljena, igrata pomembno vlogo pri izbiri prave lončnice. Za manjše prostore ali police so primerne manjše rastline (npr. sukulente), medtem ko so za večje prostore primerne večje rastline, kot sta monstera ali fikus. Upoštevajte tudi višino prostora, saj nekatere rastline lahko zrastejo zelo visoko.

Izberite lončnico, ki se ujema z vašim stilom: Lončnice so del interierja, zato izberite rastline, ki se ujemajo z vašim osebnim stilom in dekoracijo prostora. Če imate moderni stil, izberite rastline z čistimi linijami in enostavnimi oblikami (npr. fikus lyrata). Za bolj tradicionalen ali rustikalen stil so primerne rastline z bujnim listjem in bogatimi teksturami (npr. filodendron). Lončnice so del interierja, zato izberite rastline, ki se ujemajo z vašim osebnim stilom in dekoracijo prostora. Če imate moderni stil, izberite rastline z čistimi linijami in enostavnimi oblikami (npr. fikus lyrata). Za bolj tradicionalen ali rustikalen stil so primerne rastline z bujnim listjem in bogatimi teksturami (npr. filodendron).

Kako rezano cvetje prispe v cvetličarne

Foto: Contrast d.o.o. Kakovostno rezano cvetje, ki ga cvetličarji skrbno izbirajo in z njim ustvarjajo čudovite šopke, velikokrat jemlje dih. Ogromna ponudba rezanega cvetja pri cvetličarjih omogoča, da ustvarijo šopek, ki navduši še najzahtevnejše stranke. A preden to cvetje pristane v šopku, opravi dolgo logistično pot, kjer nastopimo mi, Contrast d.o.o.

Vse se začne pri vrtnarjih na velikih kmetijah v državah, kot so Nizozemska, Ekvador, Kolumbija, Kenija in Etiopija. Ti kraji ponujajo idealne pogoje za gojenje cvetja, vključno s podnebjem, rodovitno zemljo in dostopom do vode. Vrtnarji svoje cvetje ponujajo na nizozemski borzi FloraHolland, ki dnevno povezuje na tisoče pridelovalcev in kupcev. FloraHolland zagotavlja, da cvetje ostane sveže in kakovostno, dokler ne prispe v lokalne cvetličarne. Pri podjetju Contrast sodelujemo z več preizkušenimi dobavitelji na tej borzi, kar nam omogoča dostop do najboljšega cvetja in zagotavlja svežino ter vrhunsko kakovost za naše stranke.

Ohranjanje kakovosti nam omogoča specializiran in dovršen logistični proces s hladilnimi tovornjaki in letali z napredno tehnologijo za nadzor temperature in vlažnosti. Da cvetje ostane kar se da sveže, uporabljamo specializirana prevozna sredstva, opremljena s hladilno tehnologijo za optimalno ohranjanje kakovosti cvetja med transportom. Tako cvetje prispe sveže in v odličnem stanju do vaših lokalnih cvetličarn, kjer ga lahko občudujete in uživate v njegovem čaru.

Izbira popolnega rezanega cvetja za vsako priložnost

Foto: Contrast d.o.o. Rezano cvetje je idealno za izražanje čustev, okrasitev prostora in praznovanje posebnih trenutkov. Prava izbira cvetja za določeno priložnost lahko naredi velik vtis in prinese veselje tako obdarovancu kot tudi tistemu, ki podarja. Pomembno je zavedanje, da je cvetje živo in sezonsko, zato nabor cvetja vedno prilagajamo letnemu času in vremenskim razmeram ter izbiramo cvetje, ki ni občutljivo na vreme.

Pri izbiri cvetja je vedno priporočljivo posvetovanje z lokalnim cvetličarjem. Strokovnjaki z večletnimi izkušnjami vam bodo svetovali pri izbiri najprimernejšega cvetja, barvne palete in stilske kompozicije za želeni dogodek ali priložnost. Cvetličarji vam lahko pomagajo izbrati cvetje, ki bo najbolje ustrezalo vašim željam in potrebam, hkrati pa zagotovijo, da bo cvetje ostalo sveže in privlačno čim dlje.

Poleg vrtnic, ki so vedno priljubljene, so v zadnjem času zelo iskani tudi lizianthus, mini gerbera in evkaliptus. Ta cvetja dodajo poseben čar in edinstvenost vsakemu šopku. Trenutni trendi poudarjajo naravne in zračne šopke, ki prinašajo občutek domačnosti in topline. Prav tako se cvetličarji vse bolj izobražujejo, kar izboljšuje kakovost njihovih storitev. Prava izbira cvetja, prilagojena sezoni in priložnosti, zagotavlja, da bo vsak šopek resnično poseben in nepozaben.

Kdo smo in zakaj cvetličarji širom Slovenije izbirajo podjetje Contrast d.o.o.? Podjetje Contrast d.o.o. že več kot 30 let navdušuje cvetličarje širom Slovenije z izjemno kakovostnim in svežim cvetjem, lončnicami in dekorativnimi dodatki. S širokim izborom cvetja in fleksibilnostjo v prilagajanju potrebam strank omogočajo cvetličarjem ustvarjanje edinstvenih cvetličnih mojstrovin. Ustanovljeno leta 1990, podjetje Contrast uvaža rezano cvetje trikrat tedensko, kar zagotavlja stalno svežino. Poleg prodaje v lastnih skladiščih izvajajo tudi ambulantno prodajo po celotni Sloveniji ter omogočajo spletno prodajo z vpogledom v borzo cvetja. Njihova predanost, dolgoletne izkušnje in kakovostna ponudba so ključ do njihovega uspeha in zaupanja številnih cvetličarn. Contrast d.o.o. ostaja vodilni dobavitelj rezanega cvetja, lončnic in dekorativnih dodatkov v Sloveniji, ki vedno postavlja želje in potrebe svojih strank na prvo mesto. Podjetje vodi njegova ustanoviteljica in direktorica Tatjana Rožanc skupaj s sinom Petrom Strelcem, ki želi tradicijo in vizijo podjetja ohraniti in peljati dalje do naslednje generacije.

Naročnik oglasnega sporočila je Contrast d.o.o.