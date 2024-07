Kot je razvidno iz najnovejše Manpowerjeve raziskave, je povprečna višina regresa, ki so ga delodajalci, ki so sodelovali v raziskavi, izplačali v slovenskih podjetjih, za letos znašala 1.850,67 evra. Skoraj 60 odstotkov delodajalcev je izplačalo višji regres kot lani, 8,2 odstotka podjetij je izplačalo nižji regres, 31,9 odstotka pa višine regresa v primerjavi z letom 2023 ni spreminjalo.

Raziskava se je osredotočila tudi na namero po zvišanju plač in zaposlovanju v drugem letošnjem polletju.

1,3 odstotka podjetij napoveduje znižanje plač

Zvišanje plač načrtuje dobra tretjina delodajalcev, medtem ko jih 62,5 odstotka v prihodnjega pol leta ne načrtuje sprememb, 1,3 odstotka pa napoveduje njihovo znižanje.

Med tistimi, ki načrtujejo zvišanje plač, jih 38,5 odstotka predvideva zvišanje za vse zaposlene, 20,2 odstotka namerava zvišati plače med 50 in 80 odstotkom zaposlenih, 14,7 odstotka med 20 in 50 odstotkom zaposlenih, 26,6 odstotka podjetij pa naj bi plače dvignilo do 20 odstotkov zaposlenih.

Ob tem večji delež delodajalcev (80,4 odstotka) ne predvideva bistvenih sprememb glede dodatnih ugodnosti in finančnih spodbud za zaposlene.

Zaposlovanje navzgor

Zaposlitvene namere za drugo polovico leta 2024 kažejo, da več kot polovica delodajalcev (skoraj 54 odstotkov) namerava več zaposlovati kot odpuščati, medtem ko 6,5 odstotka delodajalcev namerava več odpuščati kot zaposlovati. Ob tem skoraj tretjina (28,2 odstotka) delodajalcev ne predvideva sprememb pri zaposlovanju, 11,3 odstotka pa je glede namer pri zaposlovanju še neodločenih.

Glede novega zaposlovanja so optimistična zlasti podjetja v panogah informacijskih tehnologij, bančništva, financ in zavarovalništva ter računovodskih in kadrovskih storitev. V panogah telekomunikacij, elektronike in elektrotehnike ter zdravstva in farmacije so podjetja nagnjena k ohranjanju trenutnega stanja, saj velik delež podjetij ne načrtuje sprememb v zaposlovanju.

Velik delež podjetij, ki še niso odločena o svojih namerah zaposlovanja, je v panogah, kot so transport in logistika ter gradbeništvo. Panoge, ki v drugi polovici leta v neki meri napovedujejo tudi odpuščanje, pa so informacijske tehnologije, trgovina na drobno in veleprodaja ter proizvodni sektor.

Stabilnost in previdnost

"Raziskava odraža stabilnost in previdnost med slovenskimi delodajalci. Veseli nas, da kljub manj optimističnim napovedim glede zaposlovanja delodajalci še vedno načrtujejo zvišanje plač, kar je pomemben pokazatelj zaupanja v prihodnje poslovanje in pokazatelj, da je bitka za kadre še vedno aktualna," je objavo raziskave pospremila direktorica kadrovskih storitev pri Manpower Slovenija Nives Orešnik.

V najnovejšo raziskavo Napoved gibanja plač in zaposlovanja je bilo vključenih več kot 300 različno velikih podjetij iz Slovenije iz različnih panog: 42,2 odstotka manjših podjetij z do 50 zaposlenimi, 38,1 odstotka podjetij z od 51 do 200 zaposlenimi, 10,4 odstotka srednje velikih podjetij z od 201 do 500 zaposlenimi, 4,8 odstotka velikih podjetij z od 501 do tisoč zaposlenimi in 4,5 odstotka velikih podjetij z več kot tisoč zaposlenimi.