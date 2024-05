Bitcoin: poletje rekordov se začenja ZDAJ. Začetniki, ne zamudite novih informacij.

To pa lahko v novih in inovativnih kriptovalutah odpira tudi 100x priložnosti. Razkrivam ime kriptoprojekta z velikim potencialom. A najpomembneje je vedeti, kako, kje, kdaj in da je varno.

Za vse, ki vas zanima, kako trgovati s kriptovalutami na pravilen in varen način, sem pripravil nove izobraževalne informacije. Še posebej to izobraževanje koristi začetnikom in začetnicam.

Ne zamudite poletnih rekordov. Za brezplačno prijavo kliknite TUKAJ.

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Martin Korošec, tudi avtor praktičnega priročnika FENIKS, zato pripravlja webinar z novo vsebino. Tematika bo vroča: TOP kriptoprojekti za poletje rekordov.

Iz vsebine ekskluzivnega webinarja Poletje rekordov:

V katerih kriptonišah lahko pričakujemo 100x potenciale?

Kaj je sezona ALT-coinov in kaj prinaša (ali bomo poleti videli nove 100x zgodbe)?

in kaj prinaša (ali bomo poleti videli nove 100x zgodbe)? Katere so največje nevarnosti v svetu kriptovalut (in kako se vnaprej zaščititi)?

v svetu kriptovalut (in kako se vnaprej zaščititi)? Razkritje izjemnih kriptoprojektov, ki imata velik potencial za vroče poletje.

Darilo, ki raste, samo za udeležence webinarja. "Ime tega fantastičnega kriptoprojekta in to, kaj razvijajo, bom udeležencem povedal povsem brezplačno," pravi Martin Korošec. Ima pa odličen potencial za nekajkratno rast.

Število mest na izobraževalnem webinarju je zaradi velikega interesa žal omejeno. Udeležba je brezplačna, kar izkoristite zdaj s prijavo TUKAJ, da teh informacij ne zamudite.

Po moji prejšnji napovedi kar štirje meseci rasti!

Dobro se spomnim svojih napovedi o velikem valu rasti, ko še nihče ni govoril o kriptovalutah.

Npr. lani septembra, ko je bilo vse na dnu in sem v člankih in webinarjih predvidel večmesečni UPtober Efekt in še Santa Rally, povzema Martin Korošec. Imel sem prav. Kriptovalute so nato rasle kar štiri mesece in podirale rekorde. Udeleženci mojih brezplačnih webinarjev so za vse to izvedeli pred drugimi, in to brezplačno.

Tudi letos sem pravilno predvidel novo veliko rast po padcu 23. januarja letos, ko sem zapisal, da bodo popusti hitro mimo in prihajajo nove rasti. Bitcoin je nato res narasel z 38 na 73 tisoč dolarjev! Poletni rekordi bodo šli še višje. Ne zamudite teh priložnosti. Prijavite se zdaj TUKAJ, da dobite aktualne informacije o novi potencialih povsem brezplačno.

ZDAJ pričetek poletne rasti proti 90 tisoč dolarjem.

Zdaj se je že začel lov bitcoina na nov rekord. 90 tisoč dolarjev je prva velika tarča poletja. Kar me še bolj zanima, pa so velike priložnosti, ki se s tem odpirajo v novih, inovativnih projektih. Samo v času rasti od januarja do sredine marca so člani mojega izobraževanja videli rasti projektov po +500 odstotkov, + 1.170 odstotkov in celo po 3.900 odstotkov!

Po dveh mesecih nihanja se je situacija ponovno obrnila.

Moje mnenje je: začel se je poletni rally, poletno dvigovanje cen v nove rekorde. Priložnost za bogato poletje je tukaj in zdaj.

V kriptosvetu se vse dogaja hitro. Sproti spremljam dogajanje in vam predam najnovejše povzetke in moje mnenje o razvoju v prihodnje na aktualnem webinarju.

Še posebej se bom posvetil začetnikom.

Kako lahko hitro, pravilno in varno vstopite v kriptosvet, da teh rasti ne zamudite?

da teh rasti ne zamudite? Katere so lahko zdaj po mojem mnenju največje, 100x priložnosti?

Vsebina webinarja bo praktična in uporabna takoj. Pripravite beležke in kemične svinčnike.

Takih informacij nikjer ne dobite brezplačno. Vsi bi vam drago računali!

Ne zamudite rasti, da ne boste kupovali še dražje.

Pot bitcoina navzgor je odprta. Na webinarju vam pokažem dnevne milijarde težke argumente za to.

Kdor še čaka, ga vprašam: Kaj še čakate? Da bo bitcoin prišel na od 90 do sto tisoč in boste vse zamudili? Po moji oceni nas čaka zadnji veliki vzpon v kriptovalutah.

Zakaj? Razložil vam bom na webinarju.

Število mest na webinarju je omejeno. Posnetka ne bo.

Za brezplačno prijavo kliknite zdaj na to POVEZAVO. Vabilo na webinar dobijo le prijavljeni.

In veliko DARILO 🎁

Ime kriptovalute, za katero pričakujem stabilno in veliko rast.

S tem sledim tradiciji, ko vsakih nekaj mesecev izberem eno kriptovaluto, ki potem raste mesece in mesece.

Prijazno bi dodal opozorilo: če vas zanimajo kriptovalute, ne zamudite teh informacij.

Ker se bo vse spremenilo, priložnosti pa bodo izgubljene za vedno.

Se vidimo na ekskluzivnem webinarju.

Posnetka ne bo. Za prijavo kliknite TUKAJ.

Prijava je obvezna, ker je število mest omejeno.

Pravi trenutek je pol uspeha

Kriptovalute zahtevajo poglobljeno poznavanje vplivov ozadja in ustrezno strategijo.

Predvsem pa je pomemben ČAS. Tisti, ki so bili lani v tem času na mojem webinarju, so pri posamičnih kriptovalutah, ki sem jih izpostavil članom, videli po + 1.200-odstotne, celo + 3.500-odstotne in rekordne + 9.400-odstotne rasti. Tisti, ki so prišli nekaj mesecev kasneje, pa le del tega.

Število mest na izobraževalnem webinarju je zaradi velikega zanimanja žal omejeno.

Udeležba je brezplačna, kar izkoristite zdaj s prijavo TUKAJ, da teh informacij ne zamudite.

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Feniks. Kriptovalute za začetnike.

Nova knjiga, priročnik s praktičnimi navodili.

Stoodstotna garancija zadovoljstva.

Od začetka do uspeha. Kako varno kupiti in kateri so TOP projekti za letos?

Praktični priročnik Feniks: kriptovalute za začetnike.

Nova verzija Halving z novim osebnim izborom TOP 10 projektov za uspeh v letu 2024.

Za hitra naročila: POŠTNINO (3 €) plačamo mi! Naroči.

Stoodstotno iz prakse. Martin Korošec je priročnik napisal na podlagi osebnih izkušenj iz sedmih let vodenja praktičnih delavnic za začetnike.

Dokazan uspeh : bralci prejšnje verzije so lahko iz sto naredili 1.500 evrov!

: bralci prejšnje verzije so lahko Nova verzija prinaša nov izbor top 10 projektov za uspeh v letu 2024!

Avtor Martin Korošec meni: "2024 je leto rekordov." Ne zamudite jih.

Razumljivi primeri iz moje sedemletne prakse. Navodila za tehnične korake .

. Kateri projekti, kako jih kupiti, kje je najvarneje, kdaj bodo rasti?

Vsi odgovori, skrivnosti za uspeh in praktična navodila na enem mestu.

🎁 UNIKATNO DARILO: vsak kupec dobi svoj NFT!

Jasno razloženo na praktičnih primerih. Navodila po korakih od A do Ž.

NAROČITE: -7 € ceneje. Začetniki, izkoristite priložnost.

🎁 DARILO v knjigi: povezave do pomembnih videonavodil (vrednost 87 evrov)!

Stoodstotna garancija zadovoljstva. Le za prvih 50!

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Novo. En dan V ŽIVO, da pridete med top en odstotek v kriptovalutah. Sprejmem le omejeno število.

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Vsi pravijo, da je sreča biti ob pravem času na pravem mestu, da se takrat lahko zgodijo fantastične stvari. Ta novica vam lahko uresniči življenjske cilje.

V četrtek, 6. junija, si lahko v enem dnevu omogočite izkoristiti rekorde v kriptovalutah, ki prihajajo že v poletnih mesecih.

Samo na ta dan bom letos izvedel praktični seminar V ŽIVO. Tega ni bilo že dve leti!

Razlog je v moji oceni, da se od dogodka naprej odpira okno za velike kriptorasti.

Zato bom izjemoma v živo izvedel praktični seminar Kriptovalute za začetnike. Na primerih. Od A do Ž. Razumljivo in enostavno.

V enem samem dnevu se v živo naučite vsega, kar potrebujete za uspeh v kriptovalutah:

✅ Na praktičnem seminarju delamo z mobilnikom.

✅ Tehnični koraki za odpiranje in uporabo borz.

✅ Navodila za edini varen način shranjevanja.

✅ Orodja in tehnika za prepoznavanje 100x potencialov.

✅ Novo razkritje: top 5 projektov za bull run. Neprecenljivo.

✅ Vse je razloženo razumljivo in po korakih.

Začetniki! Tisti, ki se še niste tehnično spoznali s kriptosvetom, imate težave pri uporabi računalnika in nimate veliko časa, imate doma otroke, ste starejši ... Ta praktični seminar V ŽIVO je namenjen vam. Edinkrat letos.

Ker je dogodek v živo, je število mest omejeno. Le prvi prijavljeni dobijo zelo visok popust. Poglejte na spletno stran, ali vam ga še prikaže.

IZKORISTITE POPUST.

S svojimi fantastičnimi sodelavci izvajam to izobraževanje že sedem let. Zadnji dve leti pa je bilo to izobraževanje izključno online. 6. junija letos bom praktični seminar ponovno izvedel v živo. To bo enkraten dogodek, ki ga izvedem samo enkrat v letu.

Zakaj sem se odločil to organizirati prav zdaj? Ker že v poletnih mesecih pričakujem nove rekorde v kriptovalutah. S praktičnim znanjem z našega srečanja v živo lahko izkoristite ta cikel rasti.

Ker ste prebrali moj priročnik Feniks, veste, da sem že pred dvema letoma, ko so bile kriptovalute na dnu, napovedal ta vzpon, celo v knjigi sem dal tak podnaslov. Prav tako sem razkril nekatere vrhunske projekte, ki so bili aktualni takrat, ko nihče ni govoril o kriptovalutah. Nekateri so do zdaj doživeli že 20x rasti. A to je šele začetek.

Zadnji val rasti. Prave rasti v kriptosvetu po mojem mnenju prihajajo po našem praktičnem seminarju v živo. Začetniki lahko vse nadoknadite. V enem samem dnevu se boste naučili kot top en odstotek. S praktičnimi primeri, razumljivimi tehničnimi navodili in razkritjem novih projektov, ki lahko dosežejo močno rast v prihajajočih odločilnih mesecih.

Število mest je omejeno, ker je to dogodek v živo. Se vidimo na seminarju, ker najboljše v kriptosvetu šele prihaja!

Izkoristite popust.

Vsebina članka ni predmet finančnega svetovanja ali priporočilo za nakup/prodajo kriptovalut. Vse informacije so podane izključno v izobraževalne namene. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov in plemenitih kovin je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali izobraževalnih namenov. Martin Korošec ali njegovo podjetje Rdeča Oranža d. o. o. ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmete odločitve o investiranju, o tem predhodno posvetujete s svetovalcem z ustrezno licenco.