BDP v območju evra in EU v drugem četrtletju z rastjo

Bruto domači proizvod (BDP) v območju evra in EU se je v prvem četrtletju na četrtletni ravni po sezonsko prilagojenih podatkih okrepil za 0,3 odstotka, kaže danes objavljena prva ocena evropskega statističnega urada Eurostat. V primerjavi z enakim obdobjem lani je območje evra doseglo 0,6-odstotno rast, EU pa 0,7-odstotno.

Rast je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP nekoliko večja od napovedi analitikov, ki so v povprečju pričakovali 0,2-odstotno.

Tudi v prvem letošnjem četrtletju je bila rast na četrtletni ravni tako v območju evra kot EU 0,3-odstotna. V primerjavi z enakim obdobjem leto prej je bila rast v prvem četrtletju v območju evra 0,5-odstotna, v EU pa 0,6-odstotna.

Največja rast v Irski, Litvi in Španiji

Med državami, za katere je Eurostat imel podatke, je imela največjo rast BDP v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim Irska (+1,2 odstotka), sledili sta Litva (+0,9 odstotka) in Španija (+0,8 odstotka). V medletni primerjavi so največjo rast dosegle Španija (+2,9 odstotka), Portugalska (+1,5 odstotka) in Litva (+1,4 odstotka).

Največje padce so v primerjavi s prvim četrtletjem utrpele Latvija (–1,1 odstotka), Švedska (–0,8 odstotka) in Madžarska (–0,2 odstotka), v primerjavi z drugim lanskim četrtletjem pa je BDP upadel na Irskem (–1,4 odstotka), v Latviji (–0,4 odstotka) in v Nemčiji (–0,1 odstotka).

Kakšna je bila nemška rast

Od pomembnejših gospodarskih partneric Slovenije poleg Nemčije je Italija v primerjavi s prvim četrtletjem dosegla 0,2-odstotno rast, v primerjavi z drugim lanskim pa 0,9-odstotno. V Franciji je bila rast 0,3- oziroma 1,1-odstotna. Avstrijski BDP je v obeh primerih stagniral.

Podatkov za Slovenijo Eurostat še nima, objavljeni bodo sredi naslednjega meseca. V prvem četrtletju je slovenski BDP v četrtletni primerjavi stagniral, v medletni pa je porasel za 1,8 odstotka, je v začetku junija izračunal Eurostat.

Napovedi spremljajo precejšnje negotovosti

Po raziskavah analitske hiše S&P Global in banke Hamburg Commercial Bank se je gospodarska dejavnost v območju z evrom močno okrepila aprila in maja, ko je bila najkrepkejša v zadnjem letu dni. Nato se je junija upočasnila in padla na najnižjo raven v zadnjih treh mesecih.

Evropska komisija je sredi maja napoved rasti za evrsko območje letos ohranila pri 0,8 odstotka, za EU pa zvišala na en odstotek. Krepitev se bo odvijala na račun povečevanja zasebne potrošnje, kar bo spodbujalo uvoz. Rast naložb se bo umirjala, ob ponovni oživitvi svetovne trgovine pa bo rasel tudi izvoz. Napovedi spremljajo precejšnje negotovosti.