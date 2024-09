Admixer Media postal uradni zastopnik za medijski zakup Google Ads v Sloveniji

Google je imenoval Admixer Media, del podjetja Admixer Advertising, za uradnega zastopnika za medijski zakup Google Ads v Sloveniji. To strateško partnerstvo je namenjeno zagotavljanju boljše podpore, deljenju uvidov ter širjenju primerov dobrih praks med lokalnimi oglaševalci in agencijami. Vse to pa vodi k boljšim poslovnim rezultatom in rasti podjetij.

Oglaševalske kampanje na Googlu so v Sloveniji zdaj preprostejše. Foto: Admixer Media

"Slovenija ima stabilno rast BDP, doživela pa je tudi pomembno digitalno preobrazbo, ki je izboljšala življenja državljanov ter prispevala k blaginji lokalnega poslovnega ekosistema. Veseli smo, da lahko podpiramo nadaljnji razvoj gospodarstva, zato skupaj z Admixerjem napovedujemo širitev naše podpore za rast vseh podjetij v državi – velikih in majhnih. Naše partnerstvo vključuje digitalna orodja, izobraževanje na področju digitalnega marketinga in razvoj e-trgovine s pomočjo Googlovih AI-orodij in oglaševalskih rešitev." Patrick Warnking, podpredsednik Googla za Srednjo in Vzhodno Evropo (CEE).

Admixer Advertising je vodilno podjetje na področju digitalnega marketinga s pisarnami v 11 državah. Kot predstavnik medijev za globalne založnike in platforme Admixer omogoča lokalnim oglaševalcem dostop do spletnih mest, aplikacij in tehnologij ter zagotavlja podporo in izobraževanje. Od leta 2016 je Admixer Advertising uradni partner "Google Marketing Platform", leta 2022 pa je pridobil status "Google Premier Partner".

Od julija 2024 naprej Admixer Media kot uradni predstavnik za prodajo Google Ads podpira tudi slovenska podjetja in agencije pri njihovih oglaševalskih prizadevanjih na tej platformi. Nudijo strateško podporo, pomoč pri razvijanju oglaševalskih kampanj, analizo uspešnosti in optimizacijo. Z izkoriščanjem celotnega potenciala Google Ads, vključno s funkcionalnostmi Search, YouTube in Display Ads, si Admixer Media prizadeva pomagati podjetjem, da velike ciljne skupine kupcev spremenijo v dragocene stranke.

Z lokalnimi ekipami certificiranih strokovnjakov za Google Ads se Admixer Advertising zavezuje k opolnomočenju strank, da dosežejo svoje poslovne cilje. To delajo prek ekskluzivnih spletnih seminarjev, delavnic in osebnih svetovanj, kjer lahko podjetja pridobijo veščine in znanje za ustvarjanje, izvajanje in optimizacijo kampanj na Googlovih platformah. Stranke imajo tako dostop do celovite podpore za Google Ads, prilagojene njihovim potrebam in ciljem.

Aleksander Breus, CEO v Admixer Advertising Foto: Admixer Media "Navdušeni smo, da lahko napovemo naše partnerstvo z Googlom, ki predstavlja pomemben mejnik za Admixer Advertising. To sodelovanje nam bo omogočilo, da pomagamo lokalnim podjetjem in agencijam izkoristiti napredna Googlova orodja in rešitve za spodbujanje inovacij in rasti v digitalnem oglaševanju. S kombinacijo našega strokovnega znanja o lokalnih trgih, razumevanja potreb strank ter Googlovih orodij in rešitev verjamemo, da bomo postavili nove standarde za uspeh in učinkovitost na področju digitalnega oglaševanja." Aleksander Breus, CEO v Admixer Advertising.

Admixer je poleg zastopništva v Sloveniji pridobil tovrstno Googlovo zaupanje še na srbskem in kazahstanskem trgu.

Irina Overko, glavna strateginja Admixer Advertising Foto: Admixer Media

"Verjamemo, da bo to partnerstvo omogočilo, da Admixer Media spodbudi rast in inovacije na področju digitalnega oglaševanja v Sloveniji. Lokalni oglaševalci in agencije bodo lahko izkoristili prilagojeno lokalno podporo za doseganje najboljših rezultatov kampanj. Prepričani smo, da imajo hitro razvijajoči se trgi velik potencial za rast in razvoj z uporabo inovativnih in ustvarjalnih orodij, ki jih ponuja Google Ads." Irina Overko, glavna strateginja Admixer Advertising.