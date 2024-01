In vojni zločinec leta je …

Konkurenca za ta naziv je bila to pot strašna. Vladimir Putin je po Hitlerju in Stalinu zdaj prvi evropski politik, ki je po padcu berlinskega zidu pobil daleč največ ljudi doslej. Toda v ameriški reviji The New Republic so se kljub njegovi grozljivi statistiki iz Ukrajine odločili, da bo najhujši vojni zločinec leta 2023 vendarle izraelski premier Benjamin Netanjahu, okrutni morilec Palestincev v Gazi, kjer med žrtvami prevladujejo predvsem otroci in ženske.

Gaza se pod izraelskimi bombami pred očmi vsega sveta spreminja v apokaliptično mrtvašnico. Število mrtvih je v prvih dneh novega leta že preseglo mejo 22.000. V nevladni organizaciji Save the Children opozarjajo, da je v Gazi umrlo že več otrok kot v vseh vojaških spopadih zadnjih treh let skupaj. Za izraelske generale so palestinski otroci povsem legitimne tarče. Nobenega usmiljenja nimajo za nikogar. Dokaz več, da gre v resnici za načrtno uničenje vsega, kar živi in stoji v tem največjem zaporu na svetu.

Konvencija o genocidu za Izrael ne obstaja

Za mnoge analitike gre v tej vojni zdaj za šolski primer genocida. In to v času, ko je bila pred dobrimi 75 leti, natančneje 9. decembra 1948, sprejeta konvencija Združenih narodov o genocidu. Na zasedanju Generalne skupščine ZN je bila tistega zgodovinskega dne potrjena soglasno. Brez enega samega vzdržanega glasu ali glasu proti.

"Ta vojna je nekaj posebnega tudi zato, ker vojni zločinci zelo redko tako odkrito in javno napovedujejo, kaj je njihov cilj. Brez vsakršnih skrivalnic in zanikanj. Izraelska soldateska zdaj počne ravno to," pravi profesor John Cox z Univerze Severne Karoline, kjer vodi center za holokavst, genocid in študije človekovih pravic.

Uničenje v Gazi. Foto: Reuters

Za lakoto trpi že pol milijona ljudi

Njihov plan, ki močno spominja na nacistično politiko iztrebljanja, je zelo jasen: popolno uničenje infrastrukture, vseh zdravstvenih ustanov, blokada dostopa do vode, hrane in goriva. Cilj je torej popolnoma izčrpati in izstradati palestinsko prebivalstvo. Po ocenah Združenih narodov za lakoto zdaj trpi že najmanj pol milijona prebivalcev Gaze. Ker ni čiste vode, se v Gazi širijo nalezljive bolezni.

Na posnetku iz soseske Šedžaija – zgodilo se je osmega decembra lani – je lepo videti, kako je izraelska vojska zažgala tovornjak, ki je v Gazo pripeljal hrano in vodo. To je povsem v skladu z znano izjavo obrambnega ministra Joava Gallanta, da v Gazo ne smejo ne elektrika ne hrana ne voda in ne gorivo. In tudi v skladu z nedavnim jeznim izpadom ministra za (ne)varnost Itamarja Ben Gvira, ki se je razjezil na upravo izraelskih zaporov, ker da palestinskih zapornikov v ječah ne stradajo dovolj …

V Gazi zaradi takšne genocidne politike izraelskih oblasti ni več nobenih možnosti za preživetje. Ali smrt zaradi bomb, bolezni in lakote ali pa odhod iz Gaze. Za vedno.

Nova palestinska nakba

Glavni arhitekt tega peklenskega uničevalnega načrta je seveda Benjamin Netanjahu, premier z najdaljšim stažem v izraelski zgodovini, ki bo oktobra letos dopolnil 75 let. Za slabo leto je mlajši od konvencije ZN o genocidu …

Gaza. Foto: Reuters Toda za izvedbo uničevanja ne skrbi sam, ampak ima pri tem vrsto nadvse brutalnih pomočnikov. Minister za kmetijstvo Avi Dihter je že novembra govoril o novi nakbi, arabski besedi za katastrofo, ki je Palestino doletela 1948, ob nastanku izraelske države, ko je moralo svoja ognjišča zapustiti več kot 750.000 Palestincev.

Ta zgodba se zdaj v resnici ponavlja. Pred očmi vsega sveta, ki molči tako, kot je molčal takrat. Ajelet Šaked, nekdanja notranja in pravosodna ministrica, je denimo predlagala, da bi Izrael po uničenju Gaze moral pritisniti na države po vsem svetu, da bi sprejele Palestince. Vsaka od 20.000 do 50.000 pregnancev.

Dani Danon, nekdanji izraelski veleposlanik v Združenih narodih in tesni zaveznik Benjamina Netanjahuja, je ponosno oznanil, da se je nanj obrnilo že več latinskoameriških in afriških držav, ki so voljne sprejeti izgnance iz Gaze. Vsi bi od tod seveda odšli prostovoljno, je cinično pojasnjeval Danon.

Na "prostovoljni" način so Jude iz varšavskega geta nekoč odpravljali nacisti. Tistim, ki so bili pripravljeni takoj oditi, so ponujali tri štruce kruha in kilogram marmelade, je v svoji knjigi zapisal Marek Edelman, eden od voditeljev vstaje v varšavskem getu. Za prostovoljni odhod se je takrat javilo toliko Judov, da jih ni bilo mogoče spraviti na vlake.

Vsi so seveda končali v taboriščih smrti, je dodal Edelman.

"Prostovoljna" izselitev

Podoben načrt zdaj Judi pripravljajo za "prostovoljni" odhod več kot dveh milijonov prebivalcev Gaze. Na svetu ni ta hip nikogar, ki bi si Izraelce upal ustaviti. Ne Joe Biden, ne Bruselj. Še več. Po nekaterih informacijah naj bi bil posrednik v pogovorih s tujimi državami za "prostovoljno preselitev" Palestincev celo nekdanji britanski premier Tony Blair, znan po svoji korumpiranosti, ki pa je te govorice odločno zanikal. Toda kjer je dim, je tudi ogenj. In kjer so Izraelci, tam ni več (živih) Palestincev.

Med tisoči palestinskih beguncev iz Gaze so predvsem otroci in ženske. Foto: Reuters

Gaza je, kot kaže razplet dogajanja, obsojena na to, da bo zravnana z zemljo. Uničevanju ni videti konca. A kljub temu se v zahodnem svetu še ni pojavil politik, ki bi Netanjahuju, zločincu brez primere, v obraz zabrusil, da bo za zločine prej ali slej treba odgovarjati. Joe Biden je rusko agresijo na Ukrajino denimo razglasil za genocid, pred tragedijo v Gazi pa si z neznosno lahkotnostjo vztrajno zapira oči.

Kot prva je izraelsko vlado zaradi genocida v Gazi na Meddržavnem sodišču v Haagu zdaj prijavila Južna Afrika. Kdo bo naslednji, ki se ji bo pridružil v zahtevi po preiskavi in sojenju? Morda Slovenija? Časa ni prav veliko, saj na okupiranih palestinskih ozemljih po tej izraelski ofenzivi kmalu ne bo več nobenega Palestinca.

Foto: Reuters

