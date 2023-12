Franci Kek: Netanjahu v ogledalu vidi Hitlerja

Sanjam. Nekaj prijetnega. Sanje, za katere je morda bolje, da jih ne razlagam ženi. A me medtem zbudi neprijeten občutek. Nekoliko me zebe. Poskušam zaspati, da bi se sanje nadaljevale. Kolikor se spomnim, se sicer nikoli ne nadaljujejo. Ne gre. Naj grem po dodatno odejo? Za to je treba vstati. Res zoprno.

... ampak ne tako zoprno

Naj s poltople postelje stopim do idiličnih jaslic in posredno v kraje, kjer je Jezus hodil pred dva tisoč leti. Mnoge zebe. In nimajo odeje, da bi se pokrili. S tem, da to, da jih zebe, niti ni največja težava.

V trenutku, ko je pred mano težka naloga vstati in vzeti dodatno odejo, nekje drugje nekdo vkleščen pod ruševinami s šibkim glasom kliče na pomoč. Njegova roka je našla pot izpod betona in poskuša s krpanjem narediti pot za izhod. Le roka. So njegovi otroci, žena, starši zasuti in mrtvi?

Večina prebivalcev Gaze nima več domov. Do Netanjahujevega končnega cilja: od 42 odstotkov ozemlja, kolikor so ga Palestincem leta 1947 določili Združeni narodi, do nič odstotkov. Popolno očiščenje. Mrtvi in pohabljeni otroci so kolateralna škoda. Krog je sklenjen – Netanjahu v ogledalu vidi Hitlerja.

7. oktobra je Hamas storil zločin. Kaj pa vsi oktobri po tem datumu in leta pred tem? Kdo ima vse manj ozemlja in vse več pobitih, je jasno. Je to borba za iztrebljenje Hamasa, da vržeš tisoče granat na Gazo, jim ukineš vodo, hrano, elektriko, gorivo? Vseeno jim je, ali jih pobijejo ali bodo umrli zaradi okužb, lakote. Genocid. Dosledno. Brez milosti. S pod stavbami izmaličenimi ženskami, otroki brez nog, rok, oslepelimi ...

V skoraj treh mesecih bombardiranja Gaze je bilo ubitih že več kot 21 tisoč ljudi, večinoma žensk in otrok. Foto: Guliverimage

Zločin in kazen

Vseeno jim je! Del jih bodo pobili, del pregnali. Usmerjajo jih v smrt in razčlovečenje: "Pojdite iz severne Gaze v južno Gazo. Tam bo varno." Nato raketirajo južno Gazo. "Pojdite v mesto Rafa na jugu Gaze. Tam bo varno." In raketirajo. "Pojdite v begunsko taborišče, tam bo varno." Raketirajo. Ta Hamas je pa res povsod, kajne?

Za Evropo to pomeni tisoče novih beguncev in vzpodbujanje frustracij, jeze, brezupa … Pogoji za nabor novih teroristov. Ko se bo nekdo razstrelil sredi množice in božičnega vzdušja nekje v Evropi ali ZDA, bomo tudi zgolj "pokazali na 7. oktober" in zamahnili z roko: "Dobili smo, kar smo iskali. Povračilni ukrepi, pač."

To, da se je v času po 7. oktobru podpora Palestincev Hamasu povečala, izraža le njihov obup, nemoč in jezo, kar se bo v prihodnje odrazilo še kje. Mladenič, ki ni mogel izpod ruševin izkopati stisnjenega dekleta, ki se je stegovalo k življenju, bo nekje našel krivca. Tako kot je Hamas težava za Palestince, je Netanjahu problem za Izraelce. Zaradi obeh bo ogromno žrtev na obeh straneh. Na palestinski zdaj, na izraelski v prihodnje. Vsako dejanje ima svoje posledice.

Kdo je gospodar vojne?

In kdo bo ustavil to, kot se je izrazil Boštjan Videmšek, popolno razčlovečenje pred našimi široko zaprtimi očmi, ko se v popolnem opustošenju trga družbeno tkivo? Nemočni Združeni narodi? Ali je kdo naredil dovolj, da se to ustavi? Nihče. Večina te možnosti nima.

Pogled tistih, ki bi lahko, se žal ne sklada z njihovo agendo. Američani in Britanci? Njihova vojaška letala z bombami dnevno oskrbujejo Izraelce. Trgovci so težko za ukinitev donosnega posla. ZDA s pomočjo Izraela geostrateško obvladujejo na nafti ležeči Bližnji vzhod.

In kdo obvladuje precejšen del največjih bank in finančnih tokov? Judi ali Palestinci? In pomembne medije? Kdo finančno in medijsko gradi kandidate za ameriški kongres in senat, ki morajo biti po tem, ko to postanejo, uslužni svojim sponzorjem? Težko bi rekli, da Palestinci.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu z "borbo proti Hamasu" izvaja genocid nad Palestinci. Foto: Guliverimage

"Vesel Božič"

Kaj poganja ta planet? Dobrota?

Ne, pohlep. Želja po več.

O nujnost imeti "več", nas dnevno prepričujejo oglasna sporočila. Še posebej v prednovoletnem času, ko se med nas priplazi blaznost potrošniške ideologije v vsej svoji veličini. Za čaščenje zlatega teleta, prodati več, si je prisvojila tudi božič. "Kaj boste jedli, kaj boste kupili?" je odmevalo iz medijev v adventnem času.

Nekatere moti, da jim trgovci ne voščijo za božič. Verni, ki nam je božič čas božjega učlovečenja, ne potrebujemo voščila trgovcev. Jezus je trgovce nagnal iz templja. Se pa ob tem sprašujemo, zakaj Bog ne ustavi trpljenja. Ne bo ga, človeku je namreč dal svobodno voljo. Dal nam je svobodo, da se sami odločamo, in za osnovo imamo deset božjih zapovedi.

Res v božjem imenu?

Zelo priročen ni Bog le za pospeševanje prodaje, temveč tudi doseganje političnih ciljev. Mnogi s prstom kažejo na vero, češ, zaradi vere se ljudje pobijajo. Ne, vera le služi za izgovor. Služi tistim, ki imajo koristi v pobijanju in umiranju.

Te dni je po spletu zaokrožilo zelo slikovito iskanje vzgibov za vojne: so Rusi in Ukrajinci v vojni zaradi vere? Ne, oboji so pravoslavci. Kaj pa Izrael? Oni so Judje. In Palestinci? Muslimani, suniti. Kdo podpira Palestince? Iran. So oni muslimani? So, ampak šiiti, ki se ponavadi ne razumejo s suniti. Aha.

Za koga so pa Albanci? Za Jude. Ampak Albanci so muslimani. So, ampak imajo radi Ameriko, ta pa je z Izraelci. Dobro, potem so Srbi iz Bosne gotovo proti Izraelu. Ne, oni so za Izrael. No, če so muslimani iz Albanije za Izrael, potem so gotovo tudi muslimani iz Bosne za Izrael. Ne, oni so za Palestino. Kaj pa bosanski Hrvati? Oni so tam v federaciji z muslimani. Torej so za Palestino? Ne, ne, Hrvati iz Bosne so za Izrael. Srbi so sigurno za Palestino, ki ni priznala Kosova, in proti Izraelu, ki ga je priznal? Jok, Srbi so za Izrael. In Ukrajinci? Za Izrael. Potem so Srbi zagotovo za Ukrajino, če so za Izrael? Ne, za Rusijo so. Hm, zapleteno.

Foto: Reuters Naj poskušam vseeno kaj zadeti … Hrvati? Za Izrael. Torej so tudi za Rusijo? Ne, za Ukrajino. A so potem Rusi za Izrael? Ne, Rusi so za Palestino, ki jo podpira Iran, ta pa je ruski zaveznik. Ok, potem morajo biti muslimani iz Bosne sigurno za Rusijo, ker iranski muslimani držijo z Rusi, ki je za Palestino, in Ukrajina je za Izrael. Saj je tako? Jok, muslimani iz Bosne so za Ukrajino in proti Rusiji, ker so Srbi iz Bosne za Rusijo …

Zdaj mi ni nič več jasno … Kaj je pa s Turki? Turki so muslimani, torej so za Palestino? Tako, tako … Oni so predvsem proti Kurdom. Kaj je zdaj s Kurdi? Kurdi so večinoma ateisti. Torej so zagotovo s Kitajci. Ne, Kurdi so z Američani. Torej so Turki proti Američanom, če so Američani s Kurdi? Ah, kje pa … Turki so v Natu, ameriški zavezniki. Kaj pa Sirci, oni so muslimani? So torej s Turki? Ne, streljajo se s Turki. Če so Turki proti Kurdom, so torej Sirci s Kurdi? Ne, tudi z njimi se streljajo. So torej Sirci za Izrael? Daj, no, Sirija je s Palestino stoodstotno …

Pohlep rojeva smrt

Želja po imeti več in biti na oblasti žene voditelje do skrajnosti. Če je treba, tudi v vojno. Zanje je zunanji sovražnik bistven, kajti le ob tem, skupnem sovražniku, se ljudstvo oklene oblastnikov in jim podaljša sedenje v predsedniških prostorih.

"Več" je beseda, s katero oglaševalci prodajajo, kar ljudje potrebujejo ali ne. "Več" je beseda, ki utira pot pohlepu, in pohlep je razlog za gorje in osrednji uničevalec tega planeta.

Začne se že pri želji imeti več všečkov. Najprej bi jih imeli deset, potem je uspeh sto, a le vedno višje številke nas začasno potešijo. Žal želja po več ne ostaja le pri všečkih. Pohlep nas žene h kopičenju, želji po obvladovanju. Za "več" so najvplivnejši odločevalci pripravljeni gaziti do kolen v tuji krvi. Res je, ko je krvi že čez kolena, jim je nekoliko neugodno. Pa še to zaradi njihove volilne baze in ne trpečih. In neugodno jim ni nič bolj kot takrat, ko je treba vstati za dodatno odejo.

Listje je odpadlo, drevo je golo. Letos drugače kot doslej? Kolikokrat še?

Franci Kek

