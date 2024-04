Oglejte si utrinke s prvega dne največjega igričarskega festivala v Sloveniji, Game Gang Show, ki so ga med drugim zaznamovali predvsem finale slovenskega državnega prvenstva v ešportu oziroma v videoigri Counter Strike 2, tega je prepričljivo dobila ekipa ešportnega kluba Diamant Esports, in razprave o aktualnem stanju ešporta v Sloveniji in svetu, navidezni resničnosti, decentralizaciji v videoigrah ter robotiki.