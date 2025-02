Telefonski klic, kot ga še ni bilo? "To je bil pogovor iz nočne more" #video

V skupnosti raziskovalcev kibernetskih groženj VX-Underground, ki upravlja največjo zbirko znanih računalniških virusov in zlonamernih kod na spletu, so za pravo nočno moro označili videoposnetek, ki prikazuje telefonski pogovor dveh umetnointeligenčnih sogovornikov. Ker oba prepoznata, da je na drugi strani slušalke umetna inteligenca, preklopita na način komunikacije z zvoki, ki je za ljudi povsem nerazumljiv.

Videoposnetek sicer prikazuje projekt Antona Pidkuika in Borisa Starkova, programerjev, zaposlenih v tehnološkem velikanu Meta, starševski družbi platform Facebook in Instagram.

Gre za predstavitev delovanja načina za komuniciranje med umetnointeligenčnimi modeli, ki sta ga programerja poimenovala Gibberlink, temelji pa na zvočnem protokolu ggwave, je razvidno iz opisa projekta na spletni strani Github.

Trenutek, ko sta umetnointeligenčna agenta spoznala, da ne govorita s človekom, temveč z drugim umetnointeligenčnim modelov: "Oh, ti si tudi umetna inteligenca?" Foto: PennyroyalTea / gibberlink / Github

Ta način komunikacije lahko umetnointeligenčni agenti uporabijo v primeru, ko prepoznajo, da komunicirajo z nekom, ki je prav tako umetnointeligenčni sogovornik in ne človek. Preklop na Gibberlink po ugotovitvah raziskovalcev učinkovitost in predvsem trajanje takšne komunikacije izboljša oziroma skrajša za okrog 80 odstotkov.

Umetna inteligenca si že zna izmišljati lastne jezike

Kot je poročal medij Forbes, je dosedanji razvoj umetnointeligenčnih modelov, zmožnih pogovora, že pokazal, da so zmožni avtonomnega izumljanja novih, učinkovitejših načinov komuniciranja.

Način, prikazan v zgornjem videoposnetku, sicer izstopa zato, ker gre za enega od prvih, ki povsem zaobide človeški govor in umetnointeligenčnim modelom omogoča bolj optimizirano komunikacijo.

"Kot prizor iz filmov o Terminatorju"



V znanstvenofantastičnih filmih serije Terminator se človeški uporniki v prihodnosti zoperstavijo antagonistični umetni inteligenci, znani kot Skynet. Foto: Shutterstock

V skupnosti raziskovalcev kibernetskih groženj VX-Underground, ki je med prvimi opozorila na nenavadni telefonski klic, so na uradnem profilu na družbenem omrežju X (vir) v zgornjem videoposnetku prikazano rezervacijo poročne lokacije, v kateri sta sodelovala umetnointeligenčna agenta, označili za "material za nočne more" in poudarili, da spominja na nekaj iz apokaliptičnih znanstvenofantastičnih filmov, kot je Terminator.



Nekateri drugi uporabniki so jih medtem mirili, da pretiravajo, in opozorili, da bi bil v primeru resničnega apokaliptičnega scenarija, ki bi ga povzročila umetna inteligenca, veliko bolj strašljiv pogovor, ki ga ljudje sploh ne bi mogli slišati, saj bi potekal izključno prek žic in brezžičnih omrežij.