Evropska komisija je leta 2016 sklenila, da so bile družbe, ki so spadale v skupino Apple, med letoma 1991 in 2014 deležne davčnih ugodnosti, ki pomenijo državno pomoč, ki jo je dodelila Irska. Ta pomoč se je nanašala na davčno obravnavo dobička, ki ga je Apple ustvaril zunaj ZDA. Splošno sodišče je leta 2020 razglasilo sklep Evropske komisije za ničen, ker je menilo, da ji ni uspelo zadostno dokazati obstoja selektivne prednosti v korist teh družb. Sodišče EU je v okviru odločanja o pritožbi razveljavilo sodbo splošnega sodišča in dokončno odločilo o sporu tako, da je – nasprotno – potrdilo sklep komisije, je v današnjem sporočilu za medije strnilo Sodišče EU.

Kot je podrobneje pojasnilo, je Irska v letih 1991 in 2007 sprejela dve vnaprejšnji davčni stališči v korist družb iz skupine Apple, in sicer Apple Sales International ter Apple Operations Europe, ki so ju ustanovili kot družbi irskega prava, vendar nista bili irski davčni rezidentki. V teh davčnih stališčih so bile potrjene metode, ki sta jih družbi uporabljali za izračun obdavčljivega dobička na Irskem, povezanega s poslovnimi dejavnostmi njunih irskih podružnic.

Vestager: To je velika zmaga za Evropejce

Odločitev sodišča pomeni veliko zmago za Evropejce, je prepričana podpredsednica komisije, pristojna za konkurenco, Margrethe Vestager. "To je zmaga za Evropsko komisijo. Razsodba prav tako pomeni zmago za enake konkurenčne pogoje na notranjem trgu in za davčno pravičnost," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala Vestager.

Evropska komisija je leta 2016 menila, da so z davčnima stališčema tema družbama v letih od 1991 in 2014 dodelili državno pomoč, ki je bila nezakonita in nezdružljiva z notranjim trgom ter katere upravičenka je bila skupina Apple kot celota. In sicer, ker so na njuni podlagi iz davčne osnove izključili dobiček, ustvarjen z uporabo licenc za intelektualno lastnino, katerih imetnici sta bili družbi, ker sta bila sedeža teh družb zunaj Irske in ker je bilo upravljanje teh licenc odvisno od odločitev, sprejetih na ravni skupine Apple v ZDA. Zato je Irski naložila, naj zahteva njeno vračilo.

Po oceni komisije naj bi Irska Applu odobrila 13 milijard evrov nezakonitih davčnih ugodnosti. Splošno sodišče je leta 2020 odločalo o tožbah, ki so ju vložile Irska in družbi, ter razglasilo sklep Evropske komisije za ničen, ker je menilo, da ji ni uspelo dokazati obstoja selektivne prednosti, ki bi izhajala iz sprejetja zadevnih davčnih stališč in bi privedla do prednostnega znižanja davčne osnove na Irskem.

"Vedno poravnamo vse potrebne davke, kjerkoli poslujemo. Nikoli ni bilo posebnega dogovora. Evropska komisija poskuša retroaktivno spremeniti pravila in ne upošteva dejstva v okviru mednarodne davčne zakonodaje, da je bil naš dohodek obdavčen že v ZDA," so v današnjem odzivu zapisali pri Applu.

Irska napoveduje izterjavo denarja

Irska vlada je medtem napovedala spoštovanje sodbe. "Irska bo spoštovala sodbo sodišča glede davčnih obveznosti," je po navedbah AFP sporočila in dodala, da bo zdaj, ko je sodba dokončna, začela izterjavo denarja.

Sodišče EU je v okviru odločanja o pritožbi, ki jo je vložila Evropska komisija, sodbo splošnega sodišča razveljavilo in dokončno odločilo o sporu. Menilo je namreč, da je splošno sodišče napačno razsodilo, da komisija ni zadostno dokazala, da bi bilo treba licence za intelektualno lastnino, katerih imetnici sta bili družbi, in z njimi povezan dobiček, ustvarjen s prodajo izdelkov družbe Apple zunaj ZDA, za davčne namene razporediti k irskima podružnicama.

Sodišče je po tem, ko je razveljavilo izpodbijano sodbo, menilo, da stanje postopka dovoljuje odločitev o tožbah in da je treba o njiju dokončno odločiti v mejah spora, o katerem odloča. V tem okviru je zlasti potrdilo pristop komisije, v skladu s katerim se dejavnosti podružnic družb ASI in AOE na Irskem na podlagi upoštevne določbe irskega prava o izračunu obdavčitve družb nerezidentk ne bi smelo primerjati z dejavnostmi drugih družb skupine Apple, denimo obvladujoče družbe v ZDA, ampak z dejavnostmi drugih subjektov teh družb, zlasti njunih sedežev zunaj Irske.