Si iz pravega testa (za ESET)?

Foto: SI SPLET D.O.O.

Kibernetska varnost je ena od dejavnosti informacijskih tehnologij z izjemno prihodnostjo. To pomeni, da oblikuje izredno privlačna delovna mesta, polna izzivov, dinamike in akcije.

Si želiš pridobiti pomembna znanja, ki bi ti pomagala pri obvladanju posla kibernetske varnosti? Želiš delati v fantastični ekipi, ki je med glavnimi dnevnimi sponzorji Planice? Potem se enostavno prijavi na ESET Sales Academy!

V petih tednih do strokovnjaka za prodajo kibernetske varnosti

ESET Sales Academy je ekskluziven izobraževalni program za vse tiste, ki želijo izpiliti svoje prodajne veščine in se preizkusiti v svetu informacijskih tehnologij, še posebej pa v poslu kibernetske varnosti.

In kaj je tu zate? V okviru pettedenskega programa pridobiš poglobljeno razumevanje o inovativnih tehnoloških rešitvah za kibernetsko varnost. Poleg tega se naučiš naprednih prodajnih tehnik, ki ti mimogrede pridejo prav povsod. Za vse to prejmeš certifikate ESET, ki so priznani po vsem svetu. In navsezadnje te, če se izkažeš, da si iz pravega testa, čaka krasna služba v podjetju Si splet (ESET Slovenija).

Izobraževanje poteka preko spleta, enkrat tedensko pa bo srečanje v živo, v Ljubljani. Usposabljanja so tako prilagojena tudi za vse tiste, ki so že zaposleni in bi želeli zamenjati službo.

Izkaži se!

Podjetje ESET je vodilni ponudnik kibernetske varnosti, kar potrjuje z odličnostjo svojih rešitev in storitev ter seveda tudi z odličnostjo pri prodaji. ESET Sales Academy je priložnost za vse, ki si želijo napredovati v svoji karieri ali se preizkusiti pri prodaji informacijskih tehnologij. Si predstavljaš, da delaš v ekipi zmagovalcev in se družiš z zmagovalci?

To je posebna priložnost. Tudi zate. Vendar te čaka predizbor, kjer se boš predstavila oziroma predstavil ekipi, ki te bo usposabljala. Med kandidati, ki bodo prišli čez predizbor, bomo izbrali do 15 bodočih prodajnih strokovnjakov naslednje generacije. Dva pa bosta dobila priložnost, da se dokažeta v poslu!

Foto: SI SPLET D.O.O.

Želiš postati zaželena strokovnjakinja ali strokovnjak za prodajo kibernetske varnosti in IT-rešitev? Zgrabi to edinstveno karierno priložnost in se prijavi zdaj. Izobraževanje se začne 7. maja, vmes sta predizbor in izbor, zato pohiti s prijavo.

Naročnik oglasnega sporočila je SI SPLET D.O.O.