Paket ŠE VEČ za en evro na mesec kar dve leti

Izjemna ponudba mobilnega paketa ŠE VEČ. Foto: Telemach

Mobilni paket ŠE VEČ je z vezavo s katerimkoli Telemachovim mobilnim ali fiksnim naročniškim razmerjem na voljo za neverjeten en evro na mesec, in to kar 24 mesecev. Prenesite svojo mobilno številko na Telemach, sklenite novo naročniško razmerje in uživajte v brezmejni komunikaciji po izjemni ceni.

Paket ŠE VEČ ponuja resnično neomejen prenos podatkov, neomejene klice in sporočila ter dostop do Telemachovega omrežja 5G brez doplačila. Ta omogoča hitrosti do vrtoglavih 350 Mbps za povsem nemoten ogled videovsebin tudi v ločljivosti 4K, brskanje po spletu brez prekinitev in igranje mobilnih iger z izjemno nizko latenco. Z aplikacijo EON TV pa lahko uživate v raznolikih TV-vsebinah, vključno z desetimi športnimi programi – vedno in povsod!

Zaupanje, ki nam ga izkazuje že skoraj tretjina Slovencev, je rezultat našega nenehnega prizadevanja za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje, zato ne odlašajte, praznujte z nami in izkoristite to posebno ponudbo tudi vi! A pohitite, akcija velja le aprila.

