Paket Komplet: izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

V zadnjih letih se je poslovanje z bankami in bančnimi storitvami močno spremenilo, poenostavilo, predvsem zaradi razvoja spletnih in mobilnih tehnologij. To je omogočilo številne spremembe v načinu, kako uporabniki upravljajo svoje bančne storitve. Ključna vodila uporabniku pri poenostavljenem stiku z banko – hitro, enostavno, kadarkoli in kjerkoli, so v našem vsakdanu vse bolj prisotni. In nujni. Vse pomembnejši del našega vsakdana postaja tako imenovani online onboarding, ki strankam omogoča, da odprejo bančni račun ali pridobijo določene bančne storitve prek spleta, brez potrebe po obisku fizične poslovalnice banke.

Mobilne banke se nenehno prilagajajo in osnovnim funkcijam nenehno dodajajo nove, ki uporabnikom še bolj poenostavljajo življenje z banko. Ker potrebe po opravljanju različnih storitev na daljavo še zmeraj naraščajo, tudi mobilne banke vsako leto nudijo vse več – vse, kar pravzaprav potrebujete. Vse to je tudi v osnovnem DNK mobilne banke mBank@Net, ki že četrto leto zapovrstjo velja za najboljšo mobilno banko v Sloveniji*.

Pomen urejenih osebnih financ

Izbira prave banke je v današnjem času še kako pomembna odločitev. Kako tudi ne, ko pa je naša finančna prihodnost v veliki meri odvisna od tega, kaj se trenutno dogaja na področju naših osebnih financ. Nekaj svojega časa praviloma temu namenimo sami, dobro pa je tudi vedeti, da z izbiro pravih bančnih storitev, pravega paketa, lahko prihranimo denar in tudi ta čas.

V Novi KBM se prilagajajo željam in potrebam svojih strank, zato omogočajo tudi sklenitev najpriljubljenejšega bančnega paketa v njihovi banki, Paketa Komplet, kar iz udobja doma oziroma praktično od koderkoli. Postopek so za stranke (obstoječ in nove) še dodatno poenostavili, tako lahko po novem prek aplikacije mBank@Net sklenete Paket Komplet v le desetih minutah, kadarkoli v dnevu (24/7), tudi med konci tedna in prazniki iz udobja doma ali na potovanju.

Najboljše stvari pridejo v kompletu Preklopite na digitalno poslovanje ter prihranite čas in denar. S prenosom aplikacije mBank@Net in sklenitvijo Paketa Komplet, ki ga odlikuje odlično razmerje med vsebino in ceno, lahko kot nova stranka do 31. 3. 2024 prejmete 30 evrov.

Številne ugodnosti Paketa Komplet

Paket Komplet vam za ceno 5,8 evra mesečno omogoča kompletne ugodnosti. Uporaba najboljše spletne in mobilne banke v Slovenij nudi ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih banke ob plačevanju z debetno kartico Visa Nove KBM, vodenje osebnega računa z debetno kartico Visa in varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico Visa (za imetnika).

Pet izvršenih direktnih obremenitev SEPA in neomejeno število trajnih nalogov bo imetnikom paketa poenostavilo plačevanje mesečnih obveznosti.

Paket Komplet prav tako vključuje stroške odobritve za izredni limit do 8500 evrov (ob izpolnjevanju pogojev) in nižjo obrestno mero za stanovanjsko posojilo glede na redno ponudbo banke (ob izpolnjevanju pogojev).

Omeniti velja tudi neomejeno število nenujnih plačilnih nalogov v spletni in mobilni banki za plačila do 50 tisoč evrov v EU, letno vodenje trgovalnega računa , 25 odstotkov nižja vstopna oziroma distribucijska provizija v vzajemne sklade v ponudbi banke in obveščanje o poslovanju na vašem osebnem računu s Paketom Komplet.

Imetnikom Paketa Komplet sta na voljo tudi mobilna denarnica mDenarnic@ za varno potrjevanje spletnih kartičnih plačil ter Flik za izvajanje in prejemanje takojšnjih plačil.

Paket Komplet ima danes že več kot 250 tisoč zadovoljnih imetnikov. Foto: Shutterstock

Pridružite se več kot 250 tisoč zadovoljnim imetnikom Paketa Komplet

Paket Komplet ima danes že več kot 250 tisoč zadovoljnih imetnikov. Številni med njimi vam bodo znali povedati, da jim je ta paket olajšal opravljanje bančnih storitev, hkrati pa za njegovo ceno dobijo vse, kar potrebujejo praktično vsak dan. Zadovoljni imetniki paketa posebej cenijo veliko storitev, ki so dostopne na enem mestu, so pregledne in enostavne za uporabo, kot tudi, da jim pri opravljanju bančnih storitev ni treba razmišljati o dodatnem plačilu nadomestila za posamezno opravljeno storitev, saj paketna cena zajame vse. Dodatne in pomembne prednosti izbire paketa bančnih storitev so, da so te v paketu cenejše kot posamično, kot tudi, da ponavadi vključujejo vse bančne storitve, ki jih potrebujemo za brezskrbno in preprosto bančno poslovanje.

"S Paketom Komplet imam ugodno rešitev za celovito urejanje svojih financ, saj mi ponuja odlično razmerje med storitvami, ki so na voljo, in njegovo ceno." Alenka M.

"S storitvami, ki jih vključuje Paket Komplet lahko vse najpogostejše bančne storitve opravim kar prek spleta. Urejanje mojih financ je z njim enostavno, pregledno in varno." Bora K.

Nove stranke dodatno prihranijo: kako naložite aplikacijo?

Vsem novim strankam, ki bodo Paket Komplet sklenile na daljavo, torej z uporabo aplikacije mobilne banke mBank@Net, Nova KBM ponuja devetmesečno brezplačno vodenje paketa. Sklenitev na daljavo je zelo preprosta, tudi manj spretnim razumljiva.

Kako torej naložite aplikacijo? Kot pravijo v Novi KBM, vam bo odprtje računa oziroma sklenitev Paketa Komplet vzelo le deset minut časa. V prvem koraku na svoj pametni telefon (operacijski sistem iOS ali Android), naložite aplikacijo mBank@Net in jo zaženite. Sledite korakom in vnesite zahtevane osebne podatke. Izberite Paket Komplet in vaš račun je sklenjen. Spletna in mobilna banka sta hkrati aktivirani za vašo uporabo. Čez nekaj dni boste na svoj naslov prejeli še debetno kartico.

Tudi vsi obstoječi imetniki osebnega računa Nove KBM, ki bi radi prešli na Paket Komplet in tako prihranili, saj so bančne storitve v paketu cenejše kot posamezno, lahko novi paket sklenete prek spletne ali mobilne banke.

Kot pravijo v Novi KBM, vam bo odprtje računa oziroma sklenitev Paketa Komplet vzelo le deset minut časa. Foto: Shutterstock

Paket Komplet lahko sklenete tudi klasično

V Novi KBM se zavedajo, da nekatere stranke še vedno prisegajo na klasične načine dostopanja do banke in niso vešči uporabe digitalnih kanalov, ki omogočajo udobno poslovanje kjerkoli in kadarkoli. Vsem strankam, ki še vedno prisegajo na osebni stik z bančnim svetovalcem, Nova KBM zagotavlja široko mrežo bančnih točk, saj je najdostopnejša banka v državi. Stranke lahko Paket Komplet tako sklenejo v poslovalnicah Nove KBM, na specializiranih bančnih okencih in vseh poštah v Sloveniji.

Vsem novim strankam, ki bodo Paket Komplet sklenile v poslovalnicah banke ali na katerikoli pošti v Sloveniji, Nova KBM ponuja trimesečno brezplačno vodenje paketa.

*Na podlagi neodvisne raziskave E-laborat, v kateri so sodelovale spletne in mobilne banke vseh slovenskih bank in štirje fintech ponudniki. November 2023.