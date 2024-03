Le še dober teden do vikenda zabave v Ljubljani

Gospodarsko razstavišče v Ljubljani bo od petka, 5. aprila, do nedelje, 7. aprila 2024, gostilo najpomembnejši dogodek leta za vse navdušence nad digitalno zabavo, e-športi, videoigrami in s tem povezano kulturo. Na 4.300 kvadratnih metrih površin vas čakajo vrsta novih tehnologij, glavni oder s tekmovanji, predstavitve, slovenski gaming vplivneži, skoki v prihodnost in preteklost ter mnogo več!

Tudi Game Gang Show bo sledil nogometni vročici, ki bo poleti zajela vso Evropo. Na glavnem odru se bo pod pokroviteljstvom Telekoma Slovenije v simulaciji prihajajočega Evropskega prvenstva v nogometu 24 finalistov potegovalo za najboljšega v video igri EA FC24, med obiskovalci dogodka pa bo Mastercard podelil vstopnice za ogled finala UEFA Lige prvakov.

Glavni oder se bo sicer tri dni šibil pod težo spretnih igralcev, ki se bodo v različnih igrah merili za naslov najboljšega v regiji. V Ljubljano prihajajo vsi najboljši slovenski gamerji, ki se bodo borili za denarni sklad v višini več kot 10.000 evrov.

Game Gang Show bo poleg izleta v svet zabave ponudil tudi veliko izobraževalnih in poučnih vsebin. Gospodarsko razstavišče bodo tako že na dan odprtja v petek obiskali dijaki velenjskega Šolskega centra, goriške in koprske elektrotehnične šole ter študenti ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko.

Ob bok Telekomovi akciji, v kateri bodo gamerje pozivali k odgovornejši igri in zdravemu pristopu do igranja, bo Game Gang Show tudi z ostalimi vsebinami gledal v prihodnost igričarstva in raziskal globalno ter individualno moč računalništva v svetu zabave in mladih. Med petnajstimi poučnimi pogovori in predstavitvami velja izpostaviti predavanje Blaža Vižintina, izvršnega direktorja pri Veleven studios, ki bo govoril o (ne)varnosti TikToka in ostalih družabnih omrežij.

Kot uvod v vikend igričarstva bo v petek dopoldan od 9.30 ure dalje na Gospodarskem razstavišču potekal prvi tematski dogodek na poti do jesenske športno marketinške konference SPORTO, ki letos praznuje 20. obletnico. Na dogodku bomo osvetlili najaktualnejše dogajanje na področju e-športa in igričarske industrije, ki zaradi svoje dostopnosti, tehnološkega napredka in globalizacije doživljata pospešen razcvet in priljubljenost med mladimi, zlasti generacijama Z in alfa.

Konference se lahko udeležite brezplačno s prijavo na https://sporto.si/e-sport/, dnevne in vikend vstopnice za mega pričakovani Game Gang Show pa so na voljo na spletni strani https://gamegang.si/show/.