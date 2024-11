Doživljenjski dostop do Microsoft Officea v posebni razprodaji

Dan samskih, 11. november, ni samo še en datum na koledarju. Gre za globalni nakupovalni fenomen, dan, ko trg preplavijo izjemne ponudbe in nepremagljivi popusti in pričarajo raj za pametne nakupovalce. Ko se svet pripravlja na največjo nakupovalno ekstravaganco leta, vas vabimo, da raziščete ekskluzivno ponudbo Microsoftovih izdelkov na keysoff.com, ki je ne smete zamuditi. V tem članku lahko najdete zaklad poceni Microsoftovih izdelkov, ki so omejen čas na voljo v Keysoffovi razprodaji ob dnevu samskih .

Že danes lahko uživate v doživljenjski produktivnosti z Microsoft Officeom 2021 Professional za 35,77 evra (redna cena 249 evrov). S tem enkratnim nakupom boste dobili doživljenjsko licenco za vse programe, ki jih potrebujete za svoje delo. Uživajte s paketom programov za produktivnost, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Če delate na daljavo ali bi preprosto radi shranili in urejali dokumente na svojem računalniku, vam bo Office 2021 prinesel neprekinjeno produktivnost. Tudi MS Office 2019 Professional lahko dobite po najnižji ceni letos, samo 22,66 evra za doživljenjsko uporabo, kar je odlično za tiste z manj denarja. Pohitite in izkoristite nizke cene v razprodaji ob dnevu samskih.

Doživljenjska licenca za Microsoft Office že od 15 €

Microsoft je 1. oktobra izdal Office 2024 in pametni kupci že lahko izkoristite odlično ponudbo na Godeal24 kot del razprodaje ob dnevu samskih. Ima veliko novih lastnosti in izboljšav uporabniškega vmesnika, da se bo bolje ujemal z Windowsom 11, novo privzeto pisavo, nove funkcije v Excelu, nova orodja za snemanje in posnetke v PowerPointu in še marsikaj.

Posebna ponudba najnovejšega MS Officea 2024 Microsoft Office 2024 Home – 99,99 € (redna cena 149 €) Microsoft Office 2024 Home and Business – 169,99 € (redna cena 299 €)

Že zdaj posodobite svoj računalnik z Windows 11 Professional in dobite izjemno varnost, videz in delovanje, s katerimi boste svoj računalnik pripravili na prihodnost – vse to za samo 13,25 evra (redna cena 199 evrov) na Godeal24. Windows 11 Pro vam ponuja eleganten, uporabniku prijazen uporabniški vmesnik, poln naprednih varnostnih lastnosti. Od biometrične prijave do kodirane avtentikacije bo Windows 11 Pro poskrbel za varnost vaših podatkov, medtem ko boste lahko zlahka delali več stvari hkrati. Z osebnim pomočnikom Copilotom z umetno inteligenco boste lahko več stvari naredili hitreje, naj bo to obnavljanje spletnih strani, spreminjanje nastavitev sistema ali predlaganje kod, medtem ko tipkate. Copilot je vgrajen v Windows in do njega lahko zlahka dostopate prek opravilne vrstice ali s hitro bližnjico.

Doživljenjski ključi za Windows že od šest evrov

Foto: Keysoff.com

62-odstotni popust na še več Officeov in pakete (koda: BP62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, stoodstotno originalne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite na Keysoffu, nimajo naročnine, kar pomeni, da so doživljenjske in vam omogočajo neomejen dostop do programov. Operacijski sistem bodo podpirali in posodabljali do konca življenjske dobe. Če imate med namestitvijo ali uporabo kakšna vprašanja, lahko pišete Keysoffovi tehnični podpori, ki vam je na voljo 24 ur na dan. Ponujajo tudi doživljenjske poprodajne storitve, zato jim vedno lahko pišete, če imate vprašanja med uporabo programov. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar in končate posodobitev svojega računalnika.