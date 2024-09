Bliža se WEBSI dan 2024 – Festival slovenskega digitalnega komuniciranja

WEBSI dan 2024 bo Al dan

Program letošnjega WEBSI dneva bo osredotočen predvsem na umetno inteligenco in njen vpliv na naše delo. Predstavljene bodo najnovejše rešitve, inovacije in primeri dobrih praks, ki kažejo, kako AI oblikuje delo v agencijah, podjetjih in drugih organizacijah. Skozi bogat program bodo udeleženci lahko spoznali, kako AI že danes preoblikuje delovne procese, kreativne pristope in interakcijo s strankami, ter raziskali, kaj nas še čaka v prihodnosti.

Raznovrstni govorci in razprave o umetni inteligenci

Festival, ki se bo začel ob 12. uri, bosta odprla finalista Argetinega izziva, zmagovalec pa bo razglašen na večerni podelitvi. Sledil bo tradicionalen pregled prijavljenih projektov, ki sta jih letos pod drobnogled vzela Roman Krušič, senior svetovalec iz Spletne postaje in Tjaša Lenardič, direktorica Agencije ENKI. Kasneje bomo prisluhnili predavanju Razvoj in razcvet umetne inteligence, ki ga bo vodil doc. dr. Aleksander Sadikov iz Slovenskega društva za umetno inteligenco.

Dr. Boštjan Kaluža, Chief Data Scientist iz podjetja Evolven, bo nadaljeval s predavanjem Razsežnosti generativne AI in primeri dobrih praks. Predstavil bo najnovejše trende, razložil, zakaj je generativna AI pomembna, in to ponazorili s primeri njene uspešne uporabe v praksi. Po krajšem odmoru bo veliki oder Festivalne dvorane zavzel Jaka Dremelj, Chief Operations & Development Officer iz podjetja Optiweb s predavanjem Na voljo 24/7 in ve skoraj vse. Razkril bo, kako Donat, premium blagovna znamka mineralne vode, z implementacijo naprednega AI asistenta ni le izboljšal uporabniško izkušnjo, ampak tudi redefiniral operativno učinkovitost.

Sledilo bo predavanje Uporaba AI za personalizacijo uporabniške izkušnje, kjer bomo prisluhnili Alešu Popiču, vodji digitalnih marketinških storitev pri podjetju Spar Slovenija. Pred drugim odmorom nam bo Mark Mavretić, iz podjetja Synthesia odgovoril na vprašanja ali je Milijardno podjetje z 1 zaposlenim – sanje ali realnost?, kakšno vlogo ima pri tem umetna inteligenca in ali je kreativnost pomembna?

Popoldanski del predavanj bo nadaljeval Jaka Repanšek, predsednik Oglaševalskega razsodišča, ki bo razpravljal o tem Kako UI spreminja pravno igro digitalnega poslovanja in oglaševanja. Predavanje bo osvetlilo spremembe, ki jih umetna inteligenca prinaša na področje regulacije digitalnega komuniciranja in oglaševanja. Sledil bo premislek Kam gre SlovnAI?, predavala bo dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo.

Letošnjo okroglo mizo, z naslovom AI – od tehnološkega navdušenja do dodane vrednosti v podjetjih, vodil moderator Luka Kogovšek iz Ona-On.com.

Konferenčni del bo sklenil dr. Miha Mlakar, ustanovitelj ParetoAI, ki bo predstavil kako poteka Izdelava stripa s kombinacijo GenAI + umetnik.

Dogodek bo povezoval Boštjan Gorenc Pižama.

Večer WEBSI prvakov

Po koncu dnevnega programa bo ob 20.00 sledila svečana podelitev prestižnih nagrad za digitalne projekte. Žirija bo na WEBSI dnevu skupno podelila 35 nagrad, med njimi tudi nagrade za Generalnega WEBSI prvaka 2024, Naj agencijo 2024, Naj naročnika 2024 in Naj digitalca 2024. Skupaj z Argeto bodo tudi letos podelili nagrado za Mlade digitalce. Podelitev se bo končala z druženjem in zabavo.

Celotni program WEBSI dneva 2024 je dostopen na spletni strani www.websi.si.

