Zaradi več vlomov pridržali 41-letnika

Mariborski policisti so v četrtek odvzeli prostost in pridržali 41-letnega starega znanca policije. Utemeljeno ga sumijo, da je v času razglašene epidemije izvršil več kaznivih dejanj vlomov na območju Maribora. Medtem so moškega izpustili na prostost, čaka pa ga še kazenska ovadba, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

Z dodatnim zbiranjem obvestil in dokazov so policisti potrdili, da je moški utemeljeno osumljen štirih vlomov v objekte in enega kaznivega dejanja zatajitve, ki so se zgodili med 22. marcem in 4. aprilom.

V tem času je 41-letnik izvršil dva vloma v prostore knjižnice na Rotovškem trgu v Mariboru, kamor je v isti noči vlomil kar dvakrat. Prvega vloma ni uspel dokončati, zato se je v jutranjih urah vrnil in iz notranjosti knjižnice odtujil namizni računalnik s pripadajočimi komponentami ter prenosno blagajno z manjšo količino denarja.

Osumljenec je v isti noči vlomil tudi v prostore blagajne pri Stadionu Ljudski vrt, od koder je prav tako odtujil računalnik in prenosni čitalec.

Po tednu dni je poskušal vlomiti še v trgovino na Gregorčičevi ulici v Mariboru. Ker ni uspel vlomiti vhodnih vrat, je od dejanja odstopil.

Povzročil za več kot pet tisočakov škode

Ob prijetju je imel osumljeni pri sebi mobilni telefon, ki si ga je pred dnevi sposodil od znanca, nato pa mu ga ni več hotel vrniti. Zato je oškodovanec dejanje naznanil policiji in podal predlog za pregon.

Z opisanimi dejanji je moški povzročil skupno za okoli 5550 evrov premoženjske škode.

V času pridržanja so policisti moškemu zasegli tudi večino odtujenih predmetov, ki jih bodo vrnili oškodovancem.

Po prenehanju razlogov za pridržanje so 41-letnika v petek izpustili na prostost. Policisti ga bodo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu zaradi utemeljenega suma storitve štirih kaznivih dejanj velike tatvine in enega kaznivega dejanja zatajitve.