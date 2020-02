Voznike poskušal prepričati, da so trčili v avtomobil, nato pa zahteval denar

Policisti zbirajo informacije o neznanem storilcu, ki je na območju Nove Gorice in Solkana več voznikov poskušal prepričati, da so trčili in poškodovali njegov osebni avtomobil ter od njih zahteval gotovino. Policisti vse morebitne oškodovance pozivajo, naj se jim javijo.

Policisti so ugotovili, da je neznani moški suhe postave, visok približno 170 centimetrov, črnih in kratko pristriženih las ter temnejše polti. V italijanskem jeziku je poskušal več oškodovancev prepričati, da so s svojim vozilom poškodovali njegov osebni avtomobil znamke audi, srebrne barve z italijanskimi registrskimi številkami. Neznani moški je od oškodovancev zahteval plačilo za domnevno povzročeno škodo na omenjenem vozilu, so po poročanju STA sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Ker obstaja velika verjetnost, da je neznani voznik dejansko oškodoval še več ljudi, morebitne oškodovance oziroma vse, ki bi lahko policiji ponudili koristne informacije, pozivajo, da se zglasijo na Policijski postaji Nova Gorica ali na katerikoli drugi najbližji policijski postaji. Pokličejo lahko tudi na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.