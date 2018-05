Voznik tovornega vozila do smrti zbil 86-letno peško

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekaj pred 8. uro zjutraj je 35-letni voznik tovornega vozila pri vzvratni vožnji po dovozni poti z zadnjo stranjo vozila trčil v 86-letno peško, ta je hodila po tej poti iz smeri Tržaške ceste proti Vidmarjevi cesti.

Peška je ob trku padla pod vozilo in se pri tem tako hudo poškodovala, da je umrla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Okoliščine prometne nesreče policisti še preiskujejo in nadaljujejo zbiranje obvestil.