Vlak v Ljubljani zbil osebo, a je trčenje preživela

Vlak na Dolgem mostu v Ljubljani je pozno sinoči zbil osebo, ki pa je trčenje preživela. Težko ranjeno osebo so prepeljali v ljubljanski klinični center.

Potniški vlak je včeraj ob 22.08 pri Dolgem mostu v Ljubljani zbil osebo. Posredovali so policija, reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana in ljubljanski gasilci.

Oseba, ki so jo našli nedaleč od kraja dogodka, je bila težje poškodovana. Na zdravljenje so jo prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.