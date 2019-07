V turističnih tokovih tudi tihotapci droge: Hrvati ujeli tri Slovence

Hrvaška policija je ta konec tedna na mejnem prehodu Rupa oziroma Jelšane prijela slovenski par, ki je tihotapil več kot osem kilogramov mamil, poroča danes reški Novi list. Zakoncema iz Kamnika grozi kazen od enega do 12 let zapora, navaja časnik.

Hrvaška policija je 41-letnega S. N. in 40-letno P. N. ustavila v soboto okoli 5. ure zjutraj ob njunem vstopu na Hrvaško. Po odkritju droge v njunem avtomobilu so ju priprli in odpeljali v zapor na Reki.

Zaplenili so jima 8,2 kilograma različnih vrst mamil. Več kot polovico so predstavljali amfetamini, odkrili pa so tudi kokain, heroin, marihuano in hašiš, pa tudi tabletke ecstasy. Z drogo bi po ocenah lahko na črnem trgu zaslužila najmanj 1,1 milijona kun (skoraj 150.000 evrov), navaja Novi list, ki dodaja, da gre za enega največjih zasegov narkotikov na tem območju v zadnjem času.

Drogo so našli v nahrbtniku v prtljažniku njunega avtomobila, v vreči, ki sta jo skrila v prostoru za rezervno kolo, ter v prednjih desnih vratih. Mamila pa sta poskušala skriti z obleko in drugimi pripomočki za dopustovanje na morju, še navaja hrvaški časnik.

Drogo vrgel v morje

Že v petek pa so hrvaški policisti v Vrsarju ustavili 36-letnega Slovenca, ki je imel pri sebi več paketov kokaina v skupni teži 6,3 grama. Po tem, ko so policisti pristopili k njemu, je začel bežati in drogo vrgel v morje.

Policisti so ga ujeli in zoper njega podali kazensko ovadbo, saj je drogo želel prodati dalje.