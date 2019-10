V Gorenji vasi zastrupitev z ogljikovim monoksidom

V večstanovanjski hiši v Gorenji vasi se je v ponedeljek okoli 23.30 en človek zastrupil z ogljikovim monoksidom, reševalci so ga odpeljali v zdravstveno oskrbo. Iz stavbe so evakuirali še štiri prebivalce. Bivanje v stavbi še ni mogoče, pravilnost delovanja kurilne naprave morajo oceniti ustrezne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so že pregledali stavbo, opravili meritve plinov, prezračili prostore ter prepovedali nadaljnje kurjenje in bivanje. Okoliščine zastrupitve za zdaj še niso znane, so pojasnili na kranjski policijski upravi. Evakuirani stanovalci so trenutno nastanjeni pri sorodnikih.