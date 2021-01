V Domžalah zagorelo v mansardi večstanovanjske stavbe

Gasilce Centra za zaščito in reševanje Domžale so nekaj po 12. uri obvestili o požaru v mansardnem stanovanju ene od večstanovanjskih hiš v Domžalah. Požar so uspešno pogasili, pri tem pa preprečili, da bi se razširil na podstrešje in druga stanovanja. Tri osebe so zaradi mogoče zastrupitve z dimom odpeljali na preventivni zdravstveni pregled.