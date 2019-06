Traktor trčil v hišo, voznika odpeljali v bolnišnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Včeraj okoli 19. ure je v Bezini pri Slovenskih Konjicah traktor trčil v stanovanjsko hišo in se prevrnil na streho, voznik pa je pred tem padel iz traktorja. Poškodovanega so odpeljali v celjsko bolnišnico.

Prostovoljni gasilci iz Slovenskih Konjic so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem ter posuli zemljišče z vpojnimi sredstvi in preprečili nadaljnje iztekanje tekočin, piše na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.