To je novo v zvezi z uničeno planinsko kočo v Kamniško-Savinjskih Alpah #video

Za vse, ki bi želeli priskočiti na pomoč pri gradnji novega planinskega doma na Okrešlju, je PD Celje Matica odprlo poseben račun pri Abanki Celje, urejajo pa tudi SMS-donacije.

TRR: 0510 0801 6743 162, račun je odprt pri Abanki Celje.

Vzrok požara tudi dober teden dni po ognjenem razdejanju priljubljenega doma, ki ga je na leto obiskalo več kot 25 tisoč obiskovalcev, ostaja neznan. Policisti, kriminalisti in forenziki zaradi slabih vremenskih razmer še vedno niso mogli opraviti ogleda pogorišča.

Kot nam je povedal predsednik PD Celje Matica Brane Povše, se na ogled pogorišča odpravljajo jutri, ko bodo začeli tudi s čiščenjem terena, ogled na naj bi opravili še policisti in kriminalisti.

Uničenje doma je za Planinsko društvo Celje Matica prava katastrofa, nam je v enem od pogovorov priznal Povše.

V posodobitev priljubljene planinske postojanke v Kamniško-Savinjskih Alpah na višini 1.396 metrov namreč v zadnjih treh letih vložili sto tisoč evrov in so globoko v kreditih, poleg tega so izgubili eno od možnosti, s katero bi zaslužili nekaj denarja za pomoč pri gradnji novega doma na Korošici, ki bo nadomestil Kocbekov dom. Ta je zaradi nerodnosti ene od planink, ki je v zimski sobi (dom je bil takrat že zaprt) namesto vode prekuhavala petrolej, oktobra 2017 v celoti zgorel.

Gradnji novega doma na Korošici lahko pomagate z SMS sporočilom z geslom KOROSICA5 na 1919 in tako prispevate pet evrov.

V Frischaufovem domu, od katerega so ostali le zidovi, so pred kratkim zamenjali streho, prenovili sobe, kuhinjo, jedilnico in sanitarije ter uredili novo učilnico za predavanja. Povše predvideva, da bi dom v takem stanju lahko deloval vsaj naslednjih dvajset let.

Edini žarek upanja je dejstvo, da so tovorna žičnica, čistilna naprava in zimska soba ostale nepoškodovane.

V društvu bodo poskušali zbirati sredstva za oba domova hkrati. "To so sanje, a tega si želimo," je priznal Povše. Za oba domova skupaj bi potrebovali okoli milijon evrov in pol. Nov planinski dom na Okrešlju, ki bo ohranjal površino starega, naj bi postavili na pogorišču starega.

Posledice požara na Okrešlju:

