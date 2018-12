Skupina mladoletnih državljanov Kosova hudo pretepla celjskega dijaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celjski policisti obravnavajo nasilje med mladoletniki, ki ga nad dijaki izvaja skupina mladoletnih državljanov Kosova. V primeru so pretekli konec tedna ovadili mladoletnega državljana Kosova.

Že v začetku meseca so celjski policisti obravnavali primer, ko je skupina mladoletnih državljanov Kosova napadla mladoletna dijaka, ju pretepla in z njima ravnala poniževalno. Eden od dijakov je zaradi dvakratnega zloma čeljusti še vedno na zdravljenju v celjski bolnišnici.

Policija je kasneje izvedela, da je skupina državljanov Kosova mladoletna dijaka iz Celja napadla že aprila letos, takrat sta bila lažje poškodovana.

Dijaka izsiljeval za denar

Foto: PU Celje Prav tako je mladoletni državljan Kosova, ki je sodeloval v zadnjem pretepu, od septembra letos najmanj enega dijaka v šoli in njeni okolici izsiljeval za denar. Ta mu je v strahu večkrat denar tudi izročil.

Policija še navaja, da je osumljeni mladoletni državljan Kosova na družbenih omrežjih objavljal svojo fotografijo, na kateri ima v rokah dve avtomatski kalašnikovki. Policija ga je prijela in ga privedla k preiskovalnemu sodniku. Grozi mu pet let zaporne kazni, navaja Policijska uprava Celje.

Kot so še zapisal, so nazadnje več primerov nasilja med mladimi obravnavali pred dvema letoma, ko so ovadili 20-letnega državljana Kosova, ki je bil kasneje izgnan iz države.