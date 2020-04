Silovito trčenje, odpadli deli povzročili drugo nesrečo #foto

Včeraj malo po 17. uri sta se na štajerski avtocesti med priključkoma Tepanje in Slovenska Bistrica – jug skoraj istočasno pripetili dve prometni nesreči, so sporočili mariborski policisti.

Prva se je zgodila v smeri Maribora, ko je voznik tovornega priklopnega vozila zaradi tega, ker ni vozil po sredini voznega pasu, trčil v drugo tovorno priklopno vozilo, ki je moralo pred tem nujno ustaviti na odstavnem pasu. Trčenje je bilo tako silovito, da so deli vozil razleteli po vozišču in prileteli še v eno tovorno in eno osebno vozilo, ki sta vozili v isti smeri. Povzročitelj prometne nesreče se je v trčenju lažje telesno poškodoval, so sporočili policisti, izrekli so mu globo.

Foto: PU Maribor

Odpadli deli vozil prileteli na drugo smerno vozišče

Odpadli deli vozil iz prve nesreče so prileteli tudi na drugo smerno vozišče avtoceste, za smer iz Maribora proti Ljubljani. Zaradi predmetov na vozišču je začel voznik osebnega avtomobila, ki je vozil proti Ljubljani, zavirati, zaradi prekratke varnostne razdalje pa je vanj trčil za njim vozeči voznik osebnega avtomobila.

To vozilo je po trčenju obrnilo, ob tem je trčilo še v tretji osebni avtomobil. V tej prometni nesreči sta se voznik in voznica prvega in tretjega osebnega avtomobila lažje telesno poškodovala. Povzročitelju so izdali plačilni nalog, so še sporočili policisti. Zaradi obeh prometnih nesreč je bila avtocesta proti Ljubljani zaprta do 19. ure, proti Mariboru pa do okoli druge ure zjutraj.

Foto: PU Maribor

Foto: PU Maribor