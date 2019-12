S tremi promili alkohola trčil v drevo, nato je avto zagorel #foto

Močno vinjen voznik osebnega vozila, ki ni imel vozniškega dovoljenja, je včeraj popoldne na Bizeljskem izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Ko sta s sopotnikom izstopila iz vozila, je to zagorelo.

Brežiške policiste so včeraj okoli 14.30 obvestili o prometni nesreči pri Pavlovi vasi v Bizeljskem gričevju. Na kraju nesreče so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Foto: PU Novo mesto Voznik in 23-letni sopotnik, oba sta bila pod vplivom alkohola, sta nepoškodovana izstopila, takoj zatem pa je vozilo zagorelo. Povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 1,46 miligrama alkohola (3,01 g/kg).

Foto: PU Novo mesto

Policisti bodo zoper voznika na sodišče naslovili obdolžilni predlog zaradi vožnje pod vplivom alkohola, neprilagojene hitrosti in ker je na sprednjem sedežu prevažal osebo, ki je bila očitno pod vplivom alkohola.

Zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu ga bodo ovadili pristojnemu tožilstvu, so še sporočili s PU Novo mesto.