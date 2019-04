S pretvezo operacije ogoljufala 85-letnika za 4200 evrov

Do 85-letnika sta goljufa pristopila na Njegoševi ulici v Ljubljani, v bližini UKC Ljubljana. Skupaj so odšli na banko, kjer je 85-letnik dvignil denar in ga izročil goljufoma.

Policisti Policijske uprave Ljubljana opozarjajo na goljufa in prosijo za pomoč pri iskanju. Oba sta govorila v enem izmed jezikov iz držav nekdanje Jugoslavije.

Eden izmed goljufov je star med 60 in 70 let in visok okoli 170 centimetrov. Je močnejše postave, ima okrogel obraz in sive lase. Oblečen je bil v siv suknjič, okoli vratu pa je imel črn šal. Drugi pa je star okoli 60 let in visok približno 165 centimetrov. Je srednje postave, ima podolgovat obraz in kostanjeve lase. Oblečen je bil v črn suknjič.

Policisti opozarjajo, naj ljudje ne nasedajo takšnim prošnjam in naj tujcem ne izročajo denarja v zameno za predmete. Predmeti, ki naj bi bili garancija, so navadno brez vrednosti, so še zapisali.