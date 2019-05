Prijeli 24-letnika, ki je najavil lažno eksplozijo v Luki Koper

Koprski policisti so prijeli 24-letnika, ki je v četrtek okoli 12.30 klical v Luko Koper in najavil eksplozijo bombe ob pristanišču. Po preverjanju so ugotovili, da eksplozivno sredstvo ni bilo nastavljeno, klicatelja pa bodo ovadili zaradi zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za kar so predvidena do tri leta zapora, so sporočili s PU Koper.

Pristaniški varnostniki in gasilci ter policisti so po anonimnem klicu zaradi nevarnosti eksplozije takoj evakuirali 29 delavcev z ogroženega območja, zaprli dovozno cesto, ki vodi do stranskega vhoda v Luko Koper, in kolesarske steze ob ograji, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper. Po preverjanju so nato ugotovili, da eksplozivnega sredstva ni bilo.

V preiskavi so policisti na podlagi telefonske številke, s katere je bil opravljen anonimni klic, ugotovili lastništvo telefona. Čez manj kot dve uri so kriminalisti v centru Kopra nato prijeli eno osebo. Po zaslišanju in zbranih obvestilih so ugotovili, da je prijeta oseba svoj mobilni telefon posodila 24-letnemu državljanu Makedonije, ki prebiva v Kopru in ki je s klicem lažno najavil eksplozijo.

Grozi mu do tri leta zapora

Prvo prijeto osebo so policisti nato izpustili, 24-letnika pa so pridržali in ga danes zaslišali. Kot so še sporočili s koprske PU, ga bodo kazensko ovadili za kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za kar je predvidena zaporna kazen do treh let.

S klicem je 24-letnik povzročil veliko škode različnim institucijam. Med drugim je prekinil proces dela v podjetju in povzročil večji finančni izpad. Njegov klic pa je sprožil veliko aktivnosti različnih operativnih služb, ki so se z reševanjem primera intenzivno ukvarjale vse od klica pa do prijetja osumljenega, kar je bilo okoli 22. ure isti dan, so na PU Koper še zapisali v sporočilu za javnost.