Pri Ribnici v trčenju s tovornim vozilom umrl moški

Policisti so na podlagi ogleda kraja nesreče in obvestil ugotovili, da je 58-letni voznik osebnega vozila audi vozil po glavni cesti G2-106 proti Kočevju in iz neznanega vzroka zapeljal na nasprotni vozni pas ter trčil v tovorno vozilo MAN s priklopnikom znamke Krone, ki ga je vozil 39-letni voznik in je pripeljal pravilno iz nasprotne smeri.

Voznik osebnega vozila je v trčenju utrpel tako hude poškodbe, da je na kraju nesreče umrl, voznik tovornega vozila pa v nesreči ni bil poškodovan.

Za pokojnega je odrejena obdukcija. O vseh ugotovitvah in okoliščinah prometne nesreče bodo policisti obveščali pristojno tožilstvo v Ljubljani, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.