Z avtom preletel otok na krožišču in na parkirišču poškodoval dve vozili

Pri bencinskem servisu v občini Mengeš je v četrtek okoli 20.20 voznik z osebnim vozilom zaradi neprilagojene hitrosti preletel otok na krožišču, prebil varovalno ograjo in zapeljal na parkirišče bencinskega servisa. Pri tem je voznik uničil dve vozili, svetilko javne razsvetljave in pristal 50 metrov stran od mesta vstopa v odbojno ograjo.

Gasilci PGD Kamnik so zavarovali in osvetlili kraj dogodka, odklopili akumulatorje, nudili pomoč udeležencem nesreče, posuli iztekle motorne tekočine, nudili pomoč policiji in delavcem avto vleke ter počistili 250 kvadratnih metrov veliko parkirišče, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.