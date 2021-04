Policisti ulovili Romuna: zlatarni izmaknila za 200 tisoč evrov predmetov

Državljana Romunije so slovenski policisti ustavili v začetku meseca na kontrolni točki v Dolgi vasi ob izstopu iz države. Ker voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so policisti zasegli vozilo. Med podrobnejšim pregledom so v avtomobilu našli več kot 600 kosov ročnih ur in več kot 700 kosov nakita, kar naj bi bil vredno približno 200 tisoč evrov. Ure, ki jih je policija zaplenila Romunoma. Foto: Policija

Več tednov kasneje se je izkazalo, da nakit izvira iz Francije, kjer naj bi omenjena Romuna okradla zlatarno. Proti 24- in 33-letnemu državljanu Romunije je bila v Sloveniji podana kazenska ovadba, policisti pa bodo odtujene predmete vrnili pravemu lastniku.