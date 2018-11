Policisti iščejo planinca, ki se ni vrnil s Triglava

Z novomeške policijske uprave so sporočili, da svojci pogrešajo Uroša Šunto iz Boštanja, ki se je v nedeljo peš odpravil na Triglav. Policija je v ponedeljek sprožila iskalno akcijo, v kateri so sodelovali policisti, gorski reševalci in vodniki psov, a pogrešanega doslej niso našli. Policija prosi ljudi, ki bi pogrešanega morda videli ali bi karkoli vedeli o njegovem izginotju, naj jim posredujejo informacije.

Policija je takoj po prejemu obvestila, da je Uroš Šunta pogrešan, začela aktivnosti za njegovo izsleditev. Glede na doslej zbrane informacije se je pogrešani v nedeljo zjutraj z osebnim avtomobilom odpeljal v dolino Vrat, od tam pa je peš odšel na Triglav. Okoli 14. ure naj bi se s Kredarice odpravil nazaj v smeri Vrat.

V ponedeljkovi iskalni akciji pogrešanega niso našli

Iskalna akcija na območju Vrat je potekala že v ponedeljek, v njej so sodelovali gorenjski policisti, gorski reševalci in vodniki psov, vendar pogrešanega niso našli. Aktivnosti za iskanje pogrešanega se nadaljujejo, so pojasnili na Policijski upravi Novo mesto.

Policija prosi vsakogar, ki bi pogrešanega morda videl ali bi karkoli vedel o njegovem izginotju, da o tem policiste obvesti na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Šunta je visok okoli 175 centimetrov in ima temne skodrane lase. Oblečen naj bi bil v temne hlače in temno jakno, uporabljal naj bi modro zaščitno čelado in nosil temen nahrbtnik, so še navedli na Policijski upravi Novo mesto.