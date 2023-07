Z avtomobilom zapeljal v globel #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na cesti Nemški Rovt - Soriška planina je danes popoldne osebno vozilo zapeljalo s ceste v globel. V nesreči ni bilo poškodovanih, so sporočili gasilci PGD Bohinjska Bistrica.

Danes okoli 14. ure se je na relaciji Nemški Rovt - Soriška planina v občini Bohinj zgodila prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila Renault twingo je zapeljal s ceste, avtomobil pa se je ustavil v globeli.

Foto: Facebook/PGD Bohinjska Bistrica Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica so zavarovali kraj dogodka. Vozilo so z dvigalom dvignili nazaj na cestišče in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Foto: Facebook/PGD Bohinjska Bistrica Kot so na družbenem omrežju Facebook sporočili gasilci v nesreči ni bilo poškodovanih oseb.