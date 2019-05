Oglobili moškega zaradi kraje psa

Celjski policisti so v četrtek izdali plačilni nalog 35-letnemu moškemu, ker je ukradel psa pasme ameriški staffordshire terier, ki ga je lastnik privezal pred vrata nakupovalnega središča v Celju. Kršitelju so policisti psa odvzeli in ga vrnili lastniku, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.