Novinar TVS žrtev kraje identitete

Novinar TV Slovenija Boštjan Veselič je postal žrtev kraje identitete na družbenem omrežju Facebook in je celo osumljen kaznivega dejanja goljufije. Neznanec je namreč ukradel fotografije z Veseličevega profila na Facebooku, ustvaril lažni profil in z njim neko žensko ogoljufal kar za 100 tisoč evrov, je poročala TV Slovenija.

Novinar TVS Boštjan Veselič se je danes udeležil enournega zaslišanja pri kriminalistih. Osumljen je goljufije, saj naj bi neko Slovenko prek Facebooka napeljal k nakazilu sto tisoč evrov na transakcijska računa na Slovaškem in Madžarskem.

Neznanec ukradel fotografije, ustvaril lažni profil in vzpostavil stik z oškodovanko

Neznanec je ukradel fotografije z Veseličevega profila, ustvaril lažni profil in prek tega vzpostavil stik z oškodovanko. Po daljšem dopisovanju jo je prosil za sto tisoč evrov, češ da jih potrebuje za prevzem svojega kovčka z oblačili, in ji obljubil, da ji bo denar vrnil. Oškodovanka mu je verjela in avgusta lani denar tudi nakazala, neznanec pa se ji od takrat ni več oglasil.

"Že ko nekdo ustvari lažen profil v tvojem imenu, je občutek neprijeten. Ko izveš, da je nekdo s tvojo podobo nekoga ogoljufal za 100 tisočakov, je pa občutek grozljiv," je dogodek komentiral novinar javne televizije.

Božič: Število tovrstnih prijav iz leta v leto narašča

Stroka takšne prevare imenuje socialni inženiring. Kot je povedal Gorazd Božič iz SI-CERTA, številke kažejo, da je zadnja leta pri nas približno tisoč prijav različnih spletnih prevar, njihovo število pa iz leta v leto narašča.