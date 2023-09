Nove podrobnosti: 42-letnega moškega iz okolice Žalca so ustrelili, bil je tujec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko bo znanih več okoliščin, bodo o poteku preiskave in o samem dogodku podrobneje obvestili tudi javnost. Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava. Foto: Shutterstock

Policija je razkrila nove podrobnosti smrti 42-letnega moškega z območja Žalca, ki je umrl nasilne smrti. Pokojnega so ustrelili s strelnim orožjem in je umrl zaradi strelne rane, so sporočili s Policijske uprave Celje.