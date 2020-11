Nov napad na policijo: z zračnim orožjem streljal na policistko

Policistka je lažje poškodovana

Danes, nekaj pred pol enajsto uro dopoldan, je neznani storilec z zračnim orožjem streljal na policistko, ki je opravljala kontrolo prometa v Šoštanju, so sporočili s celjske policijske uprave. Storilec je policistko zadel v predel noge in jo lažje poškodoval.

Na policistko je streljal 24-letni domačin

Po do zdaj zbranih podatkih je nanjo z zračno puško streljal 24-letni domačin, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in zaradi več različnih kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. 24-letnika je policija pridržala in mu zasegla zračno puško.

Po opravljenih preiskovalnih dejanjih ga bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti, so še sporočili policisti.

