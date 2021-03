Na Štajerskem prometna nesreča s smrtnim izidom

V petek popoldne se je na regionalni cesti med Ptujem in Trnovsko vasjo zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Trčila sta avtomobil in tovorno vozilo, voznik osebnega avtomobila se je ob tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Voznik tovornega avtomobila je lažje poškodovan.

Nesreča se je zgodila okoli 10.30. Policisti so ugotovili, da je skoraj 60-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Trnovski vasi. V izteku desnega preglednega ovinka je nenadoma zapeljal v levo, na nasprotno smerno vozišče, po katerem mu je nasproti pravilno pripeljal 47-letni voznik tovornega avtomobila.

Vozili sta čelno trčili, nakar se je tovorno vozilo prevrnilo na bok, voznik osebnega avtomobila pa je ostal ukleščen v vozilu, poroča STA.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 103 prometne nesreče, v katerih je ena oseba umrla, 12 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 58 kršitev javnega reda in miru ter 64 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 38-krat posredovali na javnih krajih in 20-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so dva kršitelja. Zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli devet vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 29 tatvin, 11 vlomov, devet poškodovanj tuje stvari, štiri grožnje, tri nasilja v družini in tri kazniva dejanja v povezavi s prepovedanimi drogami, dve ponarejanji listin ter ena povzročitev telesne poškodbe, drzna tatvina in preprečitev uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Ukrep prepoved približevanja je bil izrečen trem osebam.