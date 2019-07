Na cesti proti Jelšanam v prometni nesreči umrl motorist

62-letni državljan Češke je vozil proti Jelšanam in na sredini blagega desnega ovinka zapeljal prek sredinske črte na nasprotno stran. Tu je čelno trčil v motorno kolo, ki ga je vozil 47-letnik iz okolice Ljubljane. Ta je ob trčenju padel.

Na kraju so ga oživljali, nato pa so ga odpeljali v ljubljanski klinični center. Ob 12. uri so policiste obvestili, da je umrl. Pri padcu se je poškodovala tudi njegova 35-letna sopotnica, ki so jo odpeljali v izolsko bolnišnico. Zoper povzročitelja bodo policisti vložili kazensko ovadbo, so še sporočili s koprske policijske uprave.