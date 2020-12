Med ropom poškodoval dve osebi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kriminalisti so včeraj zvečer v Radovljici obravnavali rop v stanovanju. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je storilec okoli osme ure zvečer pozvonil pri oškodovancu. Ko je ta odprl vrata, ga je porinil v notranjost stanovanja in pregledal prostore. V ropu je bila poleg oškodovanca poškodovana še ena oseba.

Storilec je bil oblečen v moder delovni kombinezon, čez obraz je imel masko, bil je višje rasti in močnejše postave. Kriminalisti še preverjajo, kaj je bilo odtujeno, dogodek pa obravnavajo kot kaznivo dejanje ropa. Preiskava še poteka, so še sporočili policisti.