Med prečkanjem Kolpe umrla ena oseba

Policisti so zjutraj pri Metliki prijeli dva tujca, ki sta preplavala reko Kolpo in nezakonito prestopila državno mejo. Policistom sta povedala, da je reko poskusila preplavati še ena oseba, ki pa jo je odnesel tok. Gasilci so nato nekaj po 6. uri v reki našli utopljeno osebo, njeno identiteto in okoliščine policisti še preiskujejo.

V jutranjih urah so nezakonit prestop meje obravnavali tudi policisti mejne patrulje Obrežje. Med kontrolo prometa so namreč pregledali tovorno vozilo z bolgarskimi registrskimi oznakami, v tovornem delu vozila pa so našli skrite tri državljane Afganistana in Pakistanca. Po končanem postopku so jih predali hrvaškim varnostnim organom.

Belokranjski in posavski policisti so imeli sicer polne roke z nezakonitimi prestopi meje ves minuli konec tedna. Od petka so namreč na tem območju izsledili in prijeli 82 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili mejo. Gre za državljane Pakistana, Afganistana, Alžirije, Maroka, Indije, Libije in Egipta, ki so zaprosili za mednarodno zaščito, po zaključenih policijskih postopkih pa so jih odpeljali v azilni dom.

Tri državljane Pakistana, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način, so obravnavali tudi pomurski policisti.