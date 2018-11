Lovci ob reki Muri našli žensko truplo

Policisti so bili v soboto v dopoldanskem času obveščeni, da so lovci izven naselja Radenci našli žensko truplo, ki je bilo neprepoznavno in že v razpdajočem stanju. Zdravnik na njem ni našel znakov nasilja, odredil je sanitarno obdukcijo.

Med zbiranjem obvestil in ogledom kraja so ugotovilio, da so lovci med lovom ob reki Muri, v gozdu izven naselja Radenci, v bližini zaščitnega nasipa našli žensko truplo, v razpadajočem stanju in neprepoznavno.

Zdravnik ZD Gornja Radgona na truplu ni našel znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija. Policisti so zavarovali biološki material, ki bo posredovan v Nacionalni forenzični laboratorij (NFL).